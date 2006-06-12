Кайри Ирвинг отказался от опции продления контракта с «Бостоном»

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что разыгрывающий Кайри Ирвинг отказался от опции продления контракта на сезон-2019/20.

Согласно нынешнему контракту, опция продления предполагала 21,3 миллиона долларов за год. Это означает, что Ирвинг может заключить новое соглашение с «Селтикс» или любой другой командой.

Ранее сообщалось, что на 27-летнего разыгрывающего претендуют «Бруклин», «Нью-Йорк» и .

За два сезона в составе «Селтикс» Ирвинг дважды избирался на Матч всех звезд, а наилучшим достижением в плей-офф является выход в финал Восточной конференции в прошлом сезоне.