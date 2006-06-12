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    Кайри Ирвинг отказался от опции продления контракта с «Бостоном»

    Теги возможные переходы Бостон Лейкерс Нью-Йорк НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

    Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что разыгрывающий «Бостона» Кайри Ирвинг отказался от опции продления контракта на сезон-2019/20.

    Согласно нынешнему контракту, опция продления предполагала 21,3 миллиона долларов за год. Это означает, что Ирвинг может заключить новое соглашение с «Селтикс» или любой другой командой.

    Ранее сообщалось, что на 27-летнего разыгрывающего претендуют «Бруклин», «Нью-Йорк» и «Лейкерс».

    За два сезона в составе «Селтикс» Ирвинг дважды избирался на Матч всех звезд, а наилучшим достижением в плей-офф является выход в финал Восточной конференции в прошлом сезоне.

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