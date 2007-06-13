Реклама 18+
Реклама 18+

Кубок Стэнли. Форвард «Сент-Луиса» О’Райлли признан лучшим игроком

Теги рейтинги Бостон Кубок Стэнли Сент-Луис НХЛ Брэд Маршанд Райан О′Райлли Хоккей

Нападающий «Сент-Луиса» Райан О’Райлли стал обладателем Конн Смайт Трофи — приза, вручаемому игроку, лучше других зарекомендовавшему себя в матчах Кубка Стэнли.

Канадец набрал 9 (5+4) очков в финальной серии с «Бостоном» (4-3).

Всего в 26 матчах прошедшего плей-офф на счету О’Райлли 23 (8+15) балла за результативность – это рекорд для игроков «Сент-Луиса».

Кроме того, О’Райлли разделил звание лучшего бомбардира Кубка Стэнли с форвардом «Бостона» Брэдом Маршандом, который также набрал 23 (9+14) очка.

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться