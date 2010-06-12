Медведева выложила в инстаграм поздравление с Днем России. На картинке были перепутаны цвета флага

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию поздравила россиян с днем страны.

«С Днем России! Люблю и горжусь своей Родиной. Пусть в нашей стране всегда будет мир, взаимопонимание и любовь.

Наш народ отличается своей преданностью. Пусть мы не улыбаемся незнакомцам на улице, но если русский человек твой друг, то тебе ничего не страшно. Преданность, искренность и забота! Вот черты россиян.

С праздником, великий народ!» – написала Медведева.

В комментариях отметили, что на картинке, которую приложила фигуристка к посту, неправильный порядок цветов флага: бело-красно-синий вместо бело-сине-красного. Медведева ответила, что рисунок ей прислала фанатка.

«Рисовала не я. Фанатка», – добавила спортсменка, пообещав исправить ошибку.

«Так. Ок. Женя-художник приступает к делу и сейчас все исправит», – написала Медведева и выложила новый пост.