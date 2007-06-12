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Андрей Лунев: «Немного резко отреагировал на сотрудника, но человек тянул время»

Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Андрей Лунев Футбол

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев объяснил ситуацию в аэропорту Внуково.

«Наверное, я отреагировал немного резко на сотрудника, потому что у нас рейс закрывался, нам надо было оплатить багаж, а человек просто тянул время.

Я резко отреагировал, сказал, что надоело. У нас задача была уехать, и все. Мы никого не трогали, никому не мешали.

Слово за слово, он тянул, тянул, и потом я просто на эмоциях...», – заявил Лунев.

Сообщалось, что Лунев был задержан в московском аэропорту Внуково после конфликта с сотрудниками авиакомпании. При медицинском освидетельствовании было обнаружено наличие алкоголя в крови игрока — 0,77 промилле. В отношении Лунева составили протокол о мелком хулиганстве.

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