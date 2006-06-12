Лунев заплатил 1000 рублей штрафа. «Зенит» заявил о несогласованности сотрудников авиакомпании

Пресс-секретарь Антон Макаренко прокомментировал инцидент с участием вратаря сборной России и петербургского клуба Андрея Лунева в аэропорту.

«В настоящий момент конфликт в аэропорту Внуково, в который был втянут , полностью исчерпан, что могут подтвердить правоохранительные органы.

Из-за несогласованности сотрудников авиакомпании вратарь мог опоздать на рейс до Петербурга, вся эта ситуация спровоцировала лишние эмоции в адрес сотрудника, который, видимо, решил найти самый простой способ решить рабочие трудности.

В итоге Андрей Лунев заплатил административный штраф в размере 1000 рублей за брань в общественном месте, а также был вынужден улететь в Петербург другим рейсом», – описал ситуацию Макаренко.

Ранее сообщалось, что Лунев был задержан в московском аэропорту Внуково после конфликта с сотрудниками авиакомпании. При медицинском освидетельствовании было обнаружено наличие алкоголя в крови игрока — 0,77 промилле. В отношении Лунева составили протокол о мелком хулиганстве.

Лунева задержали в аэропорту за скандал в состоянии алкогольного опьянения