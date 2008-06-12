Лунева задержали в аэропорту за скандал в состоянии алкогольного опьянения

Вратарь и сборной России Андрей Лунев был задержан в московском аэропорту Внуково.

По информации «Рен ТВ», 27-летний голкипер устроил скандал. Он ругался с представителем авиакомпании «Россия», находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел перед посадкой на самолет, Лунев планировал вылететь в Санкт-Петербург. Футболисту сделали предупреждение, а затем отказались пускать на борт, сообщает телеграм-канал Baza.

После этого Лунев начал оскорблять сотрудников авиакомпании, которые вызвали полицию.

Игрока задержали, он был доставлен в отделение полиции аэропорта, при этом спортсмен не оказывал сопротивления.

При медицинском освидетельствовании было подтверждено наличие алкоголя в крови Лунева — 0,77 промилле. В его отношении составлен протокол о мелком хулиганстве.