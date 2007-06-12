«Реал» купил защитника «Лиона» Менди за 48 млн евро с 5 млн возможных бонусов

объявил о переходе левого защитника «Лиона» Ферлана Менди.

Контракт с 23-летним французом рассчитан до 30 июня 2025 года.



Менди будет представлен в следующую среду, 19 июня, в 13:00 (14:00 по московскому времени – прим. Sports.ru) на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«Лион» сообщил, что сумма трансфера составила 48 миллионов евро, включая возможные бонусы на общую сумму до 5 миллионов евро.

Статистику Менди можно изучить здесь.

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