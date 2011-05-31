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Лига наций. Россия сыграет с Францией, США встретятся с Бразилией и другие матчи

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Сегодня мужская сборная России по волейболу сыграет с Францией в матче первой недели Лиги наций.

Лига наций

Мужчины

1-я неделя

Нови-сад, Сербия

Франция – Россия – 21.00

Сербия – Япония – 18.00

Цзянмынь, Китай

Иран – Италия – 11.00

Китай – Германия – 15.00

Катовице, Польша

США – Бразилия – 18.30

Польша – Австралия – 21.30

Мендоса, Аргентина

Канада – Болгария – 0.10 (1 июня)

Аргентина – Португалия – 3.10 (1 июня)

Турнирное положение: Россия – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Франция – 0-0 (0), Сербия – 0-0 (0), Япония – 0-0 (0), Иран – 0-0 (0), Италия – 0-0 (0), Китай – 0-0 (0), Германия – 0-0 (0), США – 0-0 (0), Бразилия – 0-0 (0), Польша – 0-0 (0), Австралия – 0-0 (0), Канада – 0-0 (0), Болгария – 0-0 (0), Аргентина – 0-0 (0), Португалия – 0-0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа плюс гарантированно США как организатор решающей стадии выходят в «Финал шести».

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