Лига наций. Россия сыграет с Францией, США встретятся с Бразилией и другие матчи

Сегодня мужская сборная России по волейболу сыграет с Францией в матче первой недели Лиги наций.
Лига наций
Мужчины
1-я неделя
Нови-сад, Сербия
Франция – Россия – 21.00
Сербия – Япония – 18.00
Цзянмынь, Китай
Иран – Италия – 11.00
Китай – Германия – 15.00
Катовице, Польша
США – Бразилия – 18.30
Польша – Австралия – 21.30
Мендоса, Аргентина
Канада – Болгария – 0.10 (1 июня)
Аргентина – Португалия – 3.10 (1 июня)
Турнирное положение: Россия – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Франция – 0-0 (0), Сербия – 0-0 (0), Япония – 0-0 (0), Иран – 0-0 (0), Италия – 0-0 (0), Китай – 0-0 (0), Германия – 0-0 (0), США – 0-0 (0), Бразилия – 0-0 (0), Польша – 0-0 (0), Австралия – 0-0 (0), Канада – 0-0 (0), Болгария – 0-0 (0), Аргентина – 0-0 (0), Португалия – 0-0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа плюс гарантированно США как организатор решающей стадии выходят в «Финал шести».