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Сарри расторгнет контракт с «Челси» и возглавит «Ювентус»

Теги Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Марина Грановская Маурицио Сарри Футбол

Маурицио Сарри покинет пост главного тренера «Челси».

Итальянец в ближайшее время расторгнет контракт с английским клубом и будет доступен для работы в «Ювентусе», который ищет нового тренера после ухода Массимилиано Аллегри.

Об этом сообщил Альфредо Педулла. У журналиста хорошие отношения с Сарри, и он достоверно сообщал о переходе тренера в «Челси» из «Наполи».

По информации Джанлуки Ди Марцио, сегодня Сарри встретился с исполнительным директором «Челси» Мариной Грановской. Он дал понять, что хочет вернуться в Италию.

В прошедшем сезоне «Челси» выиграл Лигу Европы под руководством итальянского специалиста, работавшего с командой первый год. В чемпионате Англии лондонцы заняли третье место.


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