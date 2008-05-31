Сарри расторгнет контракт с «Челси» и возглавит «Ювентус»

Маурицио Сарри покинет пост главного тренера «Челси».
Итальянец в ближайшее время расторгнет контракт с английским клубом и будет доступен для работы в «Ювентусе», который ищет нового тренера после ухода Массимилиано Аллегри.
Об этом сообщил Альфредо Педулла. У журналиста хорошие отношения с Сарри, и он достоверно сообщал о переходе тренера в «Челси» из «Наполи».
По информации Джанлуки Ди Марцио, сегодня Сарри встретился с исполнительным директором «Челси» Мариной Грановской. Он дал понять, что хочет вернуться в Италию.
В прошедшем сезоне «Челси» выиграл Лигу Европы под руководством итальянского специалиста, работавшего с командой первый год. В чемпионате Англии лондонцы заняли третье место.