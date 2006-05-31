Cadena Ser: Гризманн вел переговоры с «Барсой» с ноября, а предварительный контракт подписал в марте

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн решил перейти в «Барселону» еще по ходу сезона.

По информации радиостанции Cadena Ser, он начал переговоры с «блауграной» в ноябре, а предварительный контракт был подписан в марте, еще до вылета мадридской команды из Лиги чемпионов.

Утверждается, что существуют документальные подтверждения этой информации, которые Cadena Ser обещает опубликовать.

Контракт игрока с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года, следовательно, он не имел права вести переговоры с «Барселоной».

В мае Гризманн объявил, что решил покинуть «Атлетико».