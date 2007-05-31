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Ролан Гаррос. Кудерметова сыграет с Канепи, Свитолина встретится с Мугурусой

Теги Ролан Гаррос результаты WTA Теннис

В третьем круге «Ролан Гаррос» Вероника Кудерметова сыграет с Кайей Канепи, а Элина Свитолина встретится с чемпионкой-2016 Гарбинье Мугурусой.

Сетка турнира здесь.

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Ролан Гаррос

Париж, Франция

26 мая – 9 июня 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Элиза Мертенс (Бельгия) Анастасия Севастова (Латвия)
Дата проведения
31 мая, 12.00
Онлайн матча

Маркета Вондроушова (Чехия) Карла Суарес-Наварро (Испания)
Дата проведения
31 мая, 12.00
Онлайн матча

 

Петра Мартич (Хорватия) Каролина Плишкова (Чехия)
Дата проведения
31 мая, 12.00
Онлайн матча

Вероника Кудерметова (Россия) Кайя Канепи (Эстония)
Дата проведения
31 мая, 13.30
Онлайн матча

Гарбинье Мугуруса (Испания) Элина Свитолина (Украина)
Дата проведения
31 мая, 14.30
Онлайн матча

Слоун Стивенс (США) Полона Герцог (Словения)
Дата проведения
31 мая, 15.30
Онлайн матча

Белинда Бенчич (Швейцария) Донна Векич (Хорватия)
Дата проведения
31 мая, 17.00
Онлайн матча

Йоханна Конта (Великобритания) Виктория Кужмова (Словакия)
Дата проведения
31 мая, 17.30
Онлайн матча

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