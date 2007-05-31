Конте возглавил «Интер»

«Интер» объявил о назначении Антонио Конте главным тренером команды.
Срок контракта 49-летнего специалиста с миланским клубом не уточняется.
Ранее сообщалось, что Конте заключит с «Интером» 3-летнее соглашение на 36 миллионов евро.
Последним местом работы Конте был «Челси». Ранее он возглавлял сборную Италии и «Ювентус».
Накануне «Интер» объявил об уходе Лучано Спаллетти, который проработал в команде два года.
📃 | UFFICIALE— Inter (@Inter) 31 мая 2019 г.
Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell’Inter!#WelcomeAntonio pic.twitter.com/AtklPrKlkX