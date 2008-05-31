Полузащитник «Легии» Шиманьски подписал 5-летний контракт с «Динамо»

Полузащитник «Легии» Себастьян Шиманьски продолжит карьеру в московском .

20-летний футболист подписал контракт с российским клубом, рассчитанный до лета 2024 года. Сумма трансфера не уточняется.

Шиманьски является воспитанником «Легии». В завершившемся сезоне чемпионата Польши он провел 34 матча, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.

В прошлом году к поляку проявлял интерес ЦСКА, но клубы не смогли договориться о стоимости трансфера.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.