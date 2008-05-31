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Полузащитник «Легии» Шиманьски подписал 5-летний контракт с «Динамо»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Польша Легия трансферы Динамо Москва Себастьян Шиманьски Футбол

Полузащитник «Легии» Себастьян Шиманьски продолжит карьеру в московском «Динамо»

20-летний футболист подписал контракт с российским клубом, рассчитанный до лета 2024 года. Сумма трансфера не уточняется.

Шиманьски является воспитанником «Легии». В завершившемся сезоне чемпионата Польши он провел 34 матча, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач. 

В прошлом году к поляку проявлял интерес ЦСКА, но клубы не смогли договориться о стоимости трансфера.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь


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