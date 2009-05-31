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Полина Цурская завершила карьеру в 17 лет

Теги сборная России женское катание Полина Цурская Фигурное катание

Российская фигуристка Полина Цурская завершила спортивную карьеру в 17 лет. 

«Все имеет свойство заканчиваться... Вот и моя жизнь в фигурном катании подошла к концу. 

Не хочется много писать, но это обдуманное решение, и я думаю, оно верное. В жизни перед нами часто встает сложный выбор, и я его сделала в сторону учебы. 

Прежде всего хочется поблагодарить каждого, кто был рядом со мной на протяжении этого недолгого, но очень важного для меня периода в жизни: это мои родители, тренеры (каждого, кто вложил в меня силы, душу и передал мне знания), друзья и, конечно же, болельщики, которые верили до последнего и поддерживали, несмотря ни на что.  

Всех люблю... Спасибо!» – написала Цурская. 

Полина является победительницей вторых юношеских Олимпийских игр, победительницей финала Гран-при среди юниоров-2015 года, победительницей первенства России среди юниоров (2015), бронзовым призером этапа Гран-при NHK Trophy. 

До 2018 года тренировалась в группе Этери Тутберидзе, после чего перешла в ЦСКА к Елене Буяновой. 

 
 
 
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Все имеет свойство заканчиваться...вот и моя жизнь в фигурном катании подошла к концу Не хочется много писать, но это обдуманное решение и я думаю оно верное. В жизни перед нами часто встаёт сложный выбор и я его сделала в сторону учебы Прежде всего хочется поблагодарить каждого кто был рядом со мной на протяжении этого недолгого, но очень важного для меня периода в жизни, это мои родители, тренеры(каждого кто вложил в меня силы, душу и передал мне знания), друзья и конечно же болельщики, которые верили до последнего и поддерживали не смотря ни на что Всех люблю...СПАСИБО♥️

Публикация от Polina_Tsurskaya (@polina_tsurskaya)

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