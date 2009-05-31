Полина Цурская завершила карьеру в 17 лет

Российская фигуристка завершила спортивную карьеру в 17 лет.

«Все имеет свойство заканчиваться... Вот и моя жизнь в фигурном катании подошла к концу.

Не хочется много писать, но это обдуманное решение, и я думаю, оно верное. В жизни перед нами часто встает сложный выбор, и я его сделала в сторону учебы.

Прежде всего хочется поблагодарить каждого, кто был рядом со мной на протяжении этого недолгого, но очень важного для меня периода в жизни: это мои родители, тренеры (каждого, кто вложил в меня силы, душу и передал мне знания), друзья и, конечно же, болельщики, которые верили до последнего и поддерживали, несмотря ни на что.

Всех люблю... Спасибо!» – написала Цурская.

Полина является победительницей вторых юношеских Олимпийских игр, победительницей финала среди юниоров-2015 года, победительницей первенства России среди юниоров (2015), бронзовым призером этапа Гран-при NHK Trophy.

До 2018 года тренировалась в группе Этери Тутберидзе, после чего перешла в ЦСКА к Елене Буяновой.