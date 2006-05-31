Арутюнянц о Карпине: «У него в ДНК – «Ростов». Есть предложения из РПЛ, но он не хочет уходить»

Президент Арташес Арутюнянц поделился мнением о главном тренере команды .

«Валерий Карпин – главный тренер «Ростова». Он мог уйти зимой, у него и сегодня есть несколько предложений из РПЛ, и, удивительно, всегда есть предложения из Испании. Но он не хочет уходить. У него в ДНК – «Ростов». Он в душе уже ростовчанин, Карпин хочет добиться успехов с этой командой.

Я понимаю, что тренера оценивают по результату. У нас был разговор, когда я сказал: «У тебя есть хорошее предложение, и ты можешь уйти на гораздо лучшие условия». Карпин ответил, что хочет остаться и добиться результата с «Ростовом», что он здесь счастлив и за деньгами не пойдет. Он отметил, что «Ростов» – его команда.

У нас хороший тренерский штаб: Карпин, Кафанов, Осинов, испанские специалисты. Надеемся, что к первому сбору у нас появится еще один очень квалифицированный специалист из Испании. Все очень переживают, что мы так выступили в прошлом сезоне, все хотят выигрывать и добиваться результата. У нас хорошая атмосфера внутри команды.

Думаю, нам не хватило стабильности во всем: в составе, в игре, в финансах и в инфраструктуре. И во многом другом. Мы должны понимать, над чем надо работать, чтобы успешно конкурировать за место в первой пятерке чемпионата. В некоторых матчах мы показали невыразительную игру.

Конечно, хочется, чтобы наша команда показывала красивый атакующий футбол, много забивала и выигрывала, но в этом сезоне так не получилось. У нас нет претензий к главному тренеру и тренерскому штабу. Я понимаю, почему все так происходило. Также понимаю, что у нас всех что-то пошло не так. Мы на сборах совместно с тренерским штабом более подробно все проанализируем и сделаем выводы», – сказал Арутюнянц.