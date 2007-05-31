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ARD: итальянский биатлонист подозревается в сотрудничестве с врачом Шмидтом, который связан с кровяным допингом

Теги допинг сборная Италии жен Хайо Зеппельт Марк Шмидт Операция Адерласс Биатлон

Журналист ARD Хайо Зеппельт сообщил о возможной причастности итальянского биатлониста к допинговой клинике немецкого врача Марка Шмидта.

«По информации антидопингового раздела ARD, есть связь между представителем итальянского биатлона и применением кровяного допинга. 

Еще один человек подозревается в сотрудничестве с врачом из Эрфурта Марком Шмидтом», – написал Зеппельт в твиттере. 

Ранее в связи с проведением «Операции Адерласс», которая началась с обыска во время ЧМ-2019 по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде, было установлено, что более 20 спортсменов из 5 видов спорта обращались к Шмидту для использования кровяного допинга.

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