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Дзюба о критике на ЧМ: «Женщина лет 40 развернулась морщинистой попой, спустила джинсики и показала все отношение к нашему футболу»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу ЧМ-2018 Футбол

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал об отношении к национальной команде перед ЧМ-2018 в эфире шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

– Спасибо большое за такую встречу, за плакаты. Раньше, Иван, писали другое: дерево, каланча, мазила. Ну а сейчас хоть приятно.

– Обижался, расстраивался?

– Ну нет. Мы, футболисты, уже привыкли, что с 7 лет нас плотненько оскорбляют. Но после чемпионата мира все поменялось. Нас стали любить, узнавать. Мы стали попадать по мячу.

За день до игры с Саудовской Аравией мы проезжали по улицам Москвы. Одна женщина лет 40 развернулась к нам попой, спустила джинсики и показала все отношение к нашему футболу.

– У меня один вопрос: как ты понял, что ей около 40 лет?

– Морщинистая попка была, – сказал Дзюба.

Сегодня выйдет выпуск «Вечернего Урганта» с участием Дзюбы


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