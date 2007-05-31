Реклама 18+
Реклама 18+

Ролан Гаррос. Вавринка сыграет с Димитровым, также на корт выйдут Надаль, Федерер, Нисикори, Циципас

Теги Ролан Гаррос результаты ATP Теннис

В пятницу в третьем круге «Ролан Гаррос» сыграют Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Кеи Нисикори, Стефанос Циципас.

Также состоится главный матч дня: чемпион-2016 Стэн Вавринка против Григора Димитрова.

Сетка турнира здесь.

Новые виджеты со статистикой размещены не только в новости, но и в онлайнах матчей. Если виджет интересующего вас матча не попал в новость, просто кликните на встречу в ветке. К сожалению, статистка пока не работает в приложениях Sports.ru.

Ролан Гаррос

Париж, Франция

26 мая – 9 июня 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Пабло Каррено-Буста (Испания) Бенуа Пэр (Франция)
Дата проведения
31 мая, 13.30
Онлайн матча

 

Кеи Нисикори (Япония) Ласло Дьере (Сербия)
Дата проведения
31 мая, 13.30
Онлайн матча

Каспер Рууд (Норвегия) Роджер Федерер (Швейцария)
Дата проведения
31 мая, 13.30
Онлайн матча

Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) Корентен Муте (Франция)
Дата проведения
31 мая, 15.00
Онлайн матча

 

Николя Маю (Франция) Леонардо Майер (Аргентина)
Дата проведения
31 мая, 15.30
Онлайн матча

 

Давид Гоффен (Бельгия) Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
31 мая, 16.00
Онлайн матча

Стэн Вавринка (Швейцария) Григор Димитров (Болгария)
Дата проведения
31 мая, 17.00
Онлайн матча

Стефанос Циципас (Греция) Филип Краинович (Сербия)
Дата проведения
31 мая, 18.00
Онлайн матча

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться