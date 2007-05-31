Ролан Гаррос. Вавринка сыграет с Димитровым, также на корт выйдут Надаль, Федерер, Нисикори, Циципас

В пятницу в третьем круге «Ролан Гаррос» сыграют Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Кеи Нисикори, Стефанос Циципас.

Также состоится главный матч дня: чемпион-2016 Стэн Вавринка против Григора Димитрова.

Сетка турнира здесь.

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Ролан Гаррос



Париж, Франция



26 мая – 9 июня 2019

Турнир «Большого шлема»



Призовой фонд – 42 661 000 евро



Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг