Ролан Гаррос. Вавринка сыграет с Димитровым, также на корт выйдут Надаль, Федерер, Нисикори, Циципас

В пятницу в третьем круге «Ролан Гаррос» сыграют Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Кеи Нисикори, Стефанос Циципас.
Также состоится главный матч дня: чемпион-2016 Стэн Вавринка против Григора Димитрова.
Сетка турнира здесь.
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Ролан Гаррос
Париж, Франция
26 мая – 9 июня 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
- Дата проведения
- 31 мая, 13.30
- Дата проведения
- 31 мая, 13.30
- Дата проведения
- 31 мая, 13.30
- Дата проведения
- 31 мая, 15.00
- Дата проведения
- 31 мая, 15.30
- Дата проведения
- 31 мая, 16.00
- Дата проведения
- 31 мая, 17.00
- Дата проведения
- 31 мая, 18.00