«Челси» выиграл Лигу Европы, Денисов завершил карьеру, «Сент-Луис» Тарасенко сравнял счет в серии с «Бостоном» и другие новости утра

1. «Челси» в Баку разнес «Арсенал» и выиграл Лигу Европы. Для «синих» это вторая победа в турнире, а для Маурицио Сарри – первый трофей в карьере.

Оливье Жиру с 11 голами стал лучшим бомбардиром ЛЕ, а «Арсенал» в третьем сезоне подряд остался без Лиги чемпионов.

2. Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов завершил карьеру. Об этом сообщила юридическая компания, представляющая его интересы.

3. Ролан Гаррос. Кудерметова (россиянка впервые вышла в третий круг «Большого шлема»), Плишкова, Стивенс вышли в 3-й круг, Потапова выбыла, Бертенс, Андрееску снялись. У мужчин дальше прошли Вавринка, Федерер, Надаль, Циципас, Димитров, Пэр.

4. Трансферы. «Спартак» подтвердил продление контракта с Мелкадзе на 3 года. Также клуб подпишет 18-летнего грузинского воспитанника «ПСЖ» Кутателадзе, а еще совет директоров одобрил переход вратаря «Арсенала» Левашова. «ПСЖ» готов заплатить за де Лигта 85 млн евро. «Реал» представит Азара 3 июня на «Сантьяго Бернабеу».

5. Кубок Стэнли. «Сент-Луис» сравнял счет в финальной серии с «Бостоном» (1-1). Тарасенко забил 10-й гол, набрав очки в 8-й игре подряд.

6. CAS оставил в силе решение УЕФА отстранить «Рубин» от еврокубков. В следующем сезоне за еврокубковую зону можно не бороться.

7. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков за время своей работы в России загрязнил как минимум одну чистую пробу российского спортсмена, утверждает «Матч ТВ».

8. «Реал» – самый дорогой клуб мира по версии Forbes, «Барселона» – 2-я, «МЮ» – 3-й.

9. В 4-м матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ «Химки» дома обыграли УНИКС и вышли в финал, где встретятся с ЦСКА.

10. Французский велогонщик Нанс Петерс выиграл 17-й этап многодневки «Джиро д’Италия», Сиваков и Закарин уступили более 5 минут.

11. Член молодежной сборной России по виндсерфингу Артем Акимов погиб при столкновении с «Метеором» в Финском заливе.

12. Женская сборная России проиграла команде Японии (1-3) в рамках второй недели волейбольной Лиги наций. В пяти матчах у россиянок лишь одна победа.

13. Южноафриканская бегунья Кастер Семеня подала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решение CAS по делу об уровне тестостерона у легкоатлеток.

14. Чемпион Европы по тяжелой атлетике Адам Малигов задержан за кражу продуктов из супермаркета.

Цитаты дня.

Гендиректор Александр Медведев об изменениях в «Зените»: «У нас в стране должен быть один президент».

«Гвардиола говорит, что АПЛ важнее Лиги чемпионов, потому что давно не был в финале». Юрген Клопп потроллил Пепа.

«Думаю, это прощание. Возможно, настало время для нового вызова». Эден Азар после финала ЛЕ.