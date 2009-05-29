Лига наций (жен). Россия уступает Японии после третьего сета, Италия против США и другие матчи

Сегодня женская сборная России играет с командой Японии в рамках второй недели волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Женщины
2-я неделя
Анкара, Турция
Япония – Россия – 2-1 (25:22, 23:25, 25:18, 4:1 идет четвертый сет)
Германия – Турция – 17.30
Макао, Китай
Южная Корея – Таиланд – 1-3 (21:25, 25:19, 19:25, 20:25)
Китай – Бельгия – 14.30
Апельдорн, Голландия
Польша – Бразилия – 17.30
Голландия – Болгария – 20.30
Конельяно, Италия
Сербия – Доминиканская Республика – 18.00
США – Италия – 21.00
Турнирное положение: США – 4 победы – 0 поражений (12 очков), Италия – 4-0 (11), Польша – 3-1 (10), Турция – 3-1 (9), Бразилия – 3-1 (8), Доминиканская Республика – 2-2 (6), Япония – 2-2 (6), Сербия – 2-2 (6), Китай – 2-2 (6), Таиланд – 2-3 (6), Бельгия – 2-2 (5), Голландия – 1-3 (4), Германия – 1-3 (3), Южная Корея – 1-4 (3), Россия – 1-3 (3), Болгария – 0-4 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа плюс гарантированно Китай как организатор решающей стадии выходят в «Финал шести».