Лига наций (жен). Россия уступает Японии после третьего сета, Италия против США и другие матчи

Сегодня женская сборная России играет с командой Японии в рамках второй недели волейбольной Лиги наций.

Лига наций

Женщины

2-я неделя

Анкара, Турция

Япония – Россия – 2-1 (25:22, 23:25, 25:18, 4:1 идет четвертый сет)

Германия – Турция – 17.30

Макао, Китай

Южная Корея – Таиланд – 1-3 (21:25, 25:19, 19:25, 20:25)

Китай – Бельгия – 14.30

Апельдорн, Голландия

Польша – Бразилия – 17.30

Голландия – Болгария – 20.30

Конельяно, Италия

Сербия – Доминиканская Республика – 18.00

США – Италия – 21.00

Турнирное положение: США – 4 победы – 0 поражений (12 очков), Италия – 4-0 (11), Польша – 3-1 (10), Турция – 3-1 (9), Бразилия – 3-1 (8), Доминиканская Республика – 2-2 (6), Япония – 2-2 (6), Сербия – 2-2 (6), Китай – 2-2 (6), Таиланд – 2-3 (6), Бельгия – 2-2 (5), Голландия – 1-3 (4), Германия – 1-3 (3), Южная Корея – 1-4 (3), Россия – 1-3 (3), Болгария – 0-4 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа плюс гарантированно Китай как организатор решающей стадии выходят в «Финал шести».