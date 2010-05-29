Семеня подала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решение CAS по делу об уровне тестостерона у легкоатлеток

Южноафриканская бегунья Кастер Семеня подала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда ( ) по делу об уровне тестостерона у легкоатлеток.

1 мая CAS отклонил апелляцию Семени к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по новым правилам допуска к соревнованиям спортсменок с гиперандрогенизмом.

8 мая в силу вступило правило IAAF, по которому спортсменки с повышенным тестостероном смогут соревноваться на турнирах под эгидой организации только при условии приема лекарств, предназначенных для снижения уровня этого гормона. Правило касается спортсменок, выступающих на дистанциях от 400 до 1500 м.

«Я женщина, и я спортсменка мирового уровня. IAAF не заставит меня применять препараты и не помешает мне быть той, кем я являюсь», – прокомментировала Семеня.

Тестостерон в женском спорте: помогает или мешает? И что делать таким, как Семеня?