Медведев об изменениях в «Зените»: «У нас в стране должен быть один президент»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев​ дал комментарий по поводу решения упразднить должность президента в петербургском клубе.

«У нас произведены изменения в корпоративной структуре. Теперь у нас руководитель клуба называется генеральным директором. Мои полномочия остались неизменными.

Считаю, что у нас в стране должен быть один президент, и он у нас есть. Неслучайно и в Башкортостане, и в Чечне теперь не президенты, а главы республик.

Если вернуться в прежние времена, самой высокой должностью в Советском Союзе был директор, и никаких приставок к ней не было. Даже был фильм «Директор», снятый по биографии директора автомобильного завода Ивана Лихачева.

Громкие названия, не сопровождающиеся ни спортивными, ни финансовыми успехами, выглядят довольно смешно. Мы сказали об этом руководителям Российской премьер-лиги (РПЛ) во время матча, на котором прошло награждение [золотыми медалями и чемпионским кубком].

Думаю, не нужно ждать каких-то централизованных решений, клубы должны сами подумать о том, какое название адекватно для нашей культурной традиции.

Главное, не гнаться за красивыми названиями должностей, привнесенными извне, а профессионально заниматься своей работой», – сказал Медведев.