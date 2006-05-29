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    Игорь Денисов завершил карьеру

    Теги Локомотив Зенит Игорь Денисов премьер-лига Россия Лига Европы Сборная России по футболу Суперкубок Европы Динамо Москва Анжи Спорт-Экспресс Футбол

    Бывший полузащитник «Зенита», «Локомотива» и сборной России Игорь Денисов завершил карьеру.

    Об этом по поручению футболиста сообщила компания SILA International Lawyers, представляющая его интересы.

    «По поручению нашего клиента Игоря Денисова сообщаем о принятом им решении завершить карьеру профессионального футболиста.

    Никаких дополнительных комментариев ни с нашей стороны, ни со стороны Игоря не последует», – сообщили в SILA International Lawyers.

    Денисов начал профессиональную карьеру в «Зените», в котором оказался в 2001 году. В основном составе питерцев он дебютировал в 2002-м в игре с ЦСКА.

    За петербургский клуб хавбек выступал до 2013 года, за это время он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок России и дважды – Суперкубок. В 2008 году Денисов в составе «Зенита» стал победителем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

    Также Игорь выступал за «Анжи» и «Динамо», а летом 2016 года перешел в «Локомотив», с которым завоевал два Кубка России и чемпионство в РПЛ в сезоне-2017/18.

    За сборную России Денисов провел 54 матча, играл на Евро-2012 и ЧМ-2014.


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