Бывший полузащитник , «Локомотива» и сборной России Игорь Денисов завершил карьеру.

Об этом по поручению футболиста сообщила компания SILA International Lawyers, представляющая его интересы.

«По поручению нашего клиента сообщаем о принятом им решении завершить карьеру профессионального футболиста.

Никаких дополнительных комментариев ни с нашей стороны, ни со стороны Игоря не последует», – сообщили в SILA International Lawyers.

Денисов начал профессиональную карьеру в «Зените», в котором оказался в 2001 году. В основном составе питерцев он дебютировал в 2002-м в игре с .

За петербургский клуб хавбек выступал до 2013 года, за это время он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок России и дважды – Суперкубок. В 2008 году Денисов в составе «Зенита» стал победителем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

Также Игорь выступал за «Анжи» и «Динамо», а летом 2016 года перешел в , с которым завоевал два Кубка России и чемпионство в РПЛ в сезоне-2017/18.

За сборную России Денисов провел 54 матча, играл на Евро-2012 и .