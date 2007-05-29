CAS оставил в силе решение УЕФА отстранить «Рубин» от еврокубков

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение отстранить «Рубин» от выступления в еврокубках.

В прошлом году УЕФА принял решение исключить «Рубин» из ближайшего еврокубкового турнира в случае, если клуб пробьется в него по итогам чемпионата России в течение двух ближайших сезонов.

«Рубин» подал апелляцию на данное решение в CAS, однако она была отклонена.

Казанский клуб, таким образом, точно не сыграет в еврокубковом сезоне-2020/21, даже в случае получения такого права по итогам сезона-2019/20.