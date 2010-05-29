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Baza: чемпион Европы Адам Малигов задержан за кражу продуктов из супермаркета

Теги происшествия сборная России Адам Малигов Тяжелая атлетика

Чемпион Европы-2017 по тяжелой атлетике россиянин Адам Малигов задержан за кражу продуктов из супермаркета.

Как сообщает телеграм-канал Baza, Малигов украл из магазина АШАН продуктов на сумму 6 тысяч рублей.

Охрана отследила спортсмена по камерам и остановила на выходе. Сначала Малигов попытался подраться с охранниками, но потом сдался. Прибывшие по вызову полицейские из ОМВД по Донскому району забрали его в отдел. Там Адам провел несколько часов за решеткой.

Позже Малигова отпустили на свободу. Он отключил телефон и не приходит к следователю. В ближайшее время его объявят в розыск.

Малигов, представляющий Чеченскую республику, выиграл золото на чемпионате Европы-2017 и серебро на ЧЕ-2014.

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