Реклама 18+
Реклама 18+

Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. 4-й матч. «Химки» одолели УНИКС и вышли в финал

Теги результаты УНИКС Химки Единая лига ВТБ Баскетбол

Сегодня в рамках 4-го матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ подмосковные «Химки» дома обыграли казанский УНИКС.

В решающей серии «Химки» сыграют с ЦСКА.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до 3 побед)

Четвертый матч

Химки – УНИКС 92:91 (23:27, 21:22, 23:18, 25:24)
Дата проведения
29 мая, 19.00, «Баскетбольный центр Химки»
Онлайн матча
Химки
Швед (25 + 9 передач + 6 потерь), Тимма (24), Моня (4), Томас (4), Крокер (2) – старт; Мики (13), Маркович (11), Зубков (5), Дженкинс (4).
УНИКС
Морган (27), Локетт (15), Колесников (9), Сергеев (6), Эджим (2 + 12 подборов) – старт; Смит (19), Макколлум (6), Клименко (4), Каймакоглу (3), Понкрашов (0), Кощеев (0).

«Химки» выиграли серию – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться