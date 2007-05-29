Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. 4-й матч. «Химки» одолели УНИКС и вышли в финал

Сегодня в рамках 4-го матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ подмосковные «Химки» дома обыграли казанский УНИКС.
В решающей серии «Химки» сыграют с ЦСКА.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/2 финала (до 3 побед)
Четвертый матч
- Дата проведения
- 29 мая, 19.00, «Баскетбольный центр Химки»
- Химки
- Швед (25 + 9 передач + 6 потерь), Тимма (24), Моня (4), Томас (4), Крокер (2) – старт; Мики (13), Маркович (11), Зубков (5), Дженкинс (4).
«Химки» выиграли серию – 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.