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    «Спартак» подпишет 18-летнего грузинского воспитанника «ПСЖ» Кутателадзе

    Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Чемпионат.com Николоз Кутателадзе Футбол

    Молодой грузинский нападающий Николоз Кутателадзе продолжит карьеру в «Спартаке».

    Московский клуб договорился о переходе 18-летнего форварда.

    Минувшей зимой Кутателадзе был близок к переходу в «Анжи», но махачкалинцам запретили дозаявлять новичков. В результате он остался без клуба.

    В феврале футболист сыграл за молодежку киевского «Динамо» (U-21), но в итоге не подошел украинской команде. До завершения перехода в «Спартак» Николозу осталось пройти медицинское обследование.

    Кутателадзе ранее занимался в школе пражской «Спарты», еще шесть лет он провел в академии французского «Лилля», а с 2016 года тренировался в системе «ПСЖ» и выступал за клуб в первенстве Парижа для игроков не старше 16 лет.

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