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Совет директоров «Спартака» одобрил переход вратаря «Арсенала» Левашова

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Арсенал Тула Михаил Левашов Спорт-Экспресс Футбол

Вратарь «Арсенала» Михаил Левашов может в ближайшее время завершить свой переход в «Спартак».

Совет директоров московского клуба одобрил приобретение 27-летнего голкипера тульского клуба.

Красно-белые заплатят за футболиста один миллион евро – такая сумма была прописана в его контракте в качестве отступных.

Судя по всему, Левашов будет конкурировать за место в составе с Александром Селиховым. Александр Максименко, вероятно, уйдет в аренду.

В прошлом месяце Левашов продлил контракт с «Арсеналом». Ранее сообщалось, что им интересуется «Зенит».


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