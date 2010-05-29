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    «Матч ТВ»: Родченков загрязнил как минимум одну чистую пробу российского спортсмена

    Теги допинг сборная России сборная России жен Григорий Родченков Биатлон

    По информации «Матч ТВ», бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков за время своей работы в России изменил содержание как минимум одной чистой допинг-пробы российского спортсмена.

    Это следует из переписки Родченкова с аналитиком Минспорта Алексеем Великодным и документов по допинг-тестированию.

    Одна из проб (под номером А2866453) была взята на чемпионате России среди студентов по легкой атлетике 22 декабря 2013 года. На следующий день ее доставили в лабораторию, акт приема подписан в 14:30.

    Следующие два дня проба «А» лежала без дела, а затем, утром 26 декабря, ее вскрыли и взяли небольшой объем для анализа, после чего снова закрыли. Затем эта проба вместе с еще 19 поступила на проверку.

    Анализ первой пробы в пакете стартовал в 13:21:50 и завершился за 23 минуты 51 секунду. На каждую последующую пробу у аппаратуры уходило порядка 25 минут 15 секунд. Проба А2866453 стояла в лотке для анализа на 19-м месте, предпоследней. До нее аппарат дошел в 20:56:51, результаты анализа стали известны не ранее 21:22:04.

    Однако из переписки персонала лаборатории становится ясно, что они знали о содержимом пробы почти за четыре часа до этого – уже в 17:48:16. То есть в момент, когда ее анализ еще не стартовал.

    На следующий день, 27 декабря, в 7:23:13 Родченков отрапортовал о положительной пробе, а в 14:04:28 того же дня получил ответ — «карантин», что означало — опубликовать информацию, сообщив о положительном результате в РУСАДА. В результате спортсмен был дисквалифицирован на четыре года.

    Родченков после Сочи-2014 уехал из России в США и рассказал о допинговой системе в стране и о том, как подменял грязные пробы спортсменов на чистые во время Олимпиады. В связи с этим были дисквалифицированы некоторые российские спортсмены, а в Пхенчхане-2018 сборная России выступала под нейтральным флагом.

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