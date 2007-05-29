«Реал» – самый дорогой клуб мира по версии Forbes, «Барселона» – 2-я, «МЮ» – 3-й

Журнал Forbes назвал топ-20 самых дорогих футбольных клубов мира в 2019 году.
«Реал» стал лидером рейтинга. Его стоимость оценивается в 4,239 миллиарда долларов.
«Барселона» занимает в рейтинге вторую строчку (4,021), а «Манчестер Юнайтед» – третью (3,808).
Топ-20 самых дорогих клубов мира:
1. «Реал» – 4,239 млрд долларов
2. «Барселона» – 4,021
3. «Манчестер Юнайтед» – 3,808
4. «Бавария» – 3,024
5. «Манчестер Сити» – 2,688
6. «Челси» – 2,576
7. «Арсенал» – 2,268
8. «Ливерпуль» – 2,183
9. «Тоттенхэм – 1,624
10. «Ювентус» – 1,512
11. «ПСЖ» – 1,092
12. «Атлетико» – 953 млн
13. «Боруссия» Дортмунд – 896
14. «Шальке» – 683
15. «Интер» – 672
16. «Рома» – 622
17. «Вест Хэм» – 616
18. «Милан» – 583
19. «Эвертон» – 476
20. «Ньюкасл» – 381