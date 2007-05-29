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«Реал» – самый дорогой клуб мира по версии Forbes, «Барселона» – 2-я, «МЮ» – 3-й

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Журнал Forbes назвал топ-20 самых дорогих футбольных клубов мира в 2019 году.

«Реал» стал лидером рейтинга. Его стоимость оценивается в 4,239 миллиарда долларов.

«Барселона» занимает в рейтинге вторую строчку (4,021), а «Манчестер Юнайтед» – третью (3,808).

Топ-20 самых дорогих клубов мира:

1. «Реал» – 4,239 млрд долларов

2. «Барселона» – 4,021

3. «Манчестер Юнайтед» – 3,808

4. «Бавария» – 3,024

5. «Манчестер Сити» – 2,688

6. «Челси» – 2,576

7. «Арсенал» – 2,268

8. «Ливерпуль» – 2,183

9. «Тоттенхэм – 1,624

10. «Ювентус» – 1,512

11. «ПСЖ» – 1,092

12. «Атлетико» – 953 млн

13. «Боруссия» Дортмунд – 896

14. «Шальке» – 683

15. «Интер» – 672

16. «Рома» – 622

17. «Вест Хэм» – 616

18. «Милан» – 583

19. «Эвертон» – 476

20. «Ньюкасл» – 381


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