Федун о расширении РПЛ: «Перспектива нулевая – команд нет. Хотя экономически я «за»

Владелец «Спартака» и член исполкома РФС Леонид Федун оценил идею об увеличении числа участников премьер-лиги.
– 18 команд – более чем противоречивое предложение.
– А у нас есть 18 клубов, которые готовы выступать в премьер-лиге?
– На мой взгляд, нет.
– На мой – то же самое. Были бы они, то мы увеличили бы количество матчей на домашних стадионах и получили бы больше экономических возможностей для клубов. Но проблема в том, что их столько нет.
Сегодня имеем 15-16, а нужно даже не 18, а 20-22 – с учетом ротации между РПЛ и ФНЛ, – которые станут реально бороться между собой и сохранять у зрителей интерес к турниру.
У нас, если брать за основу безупречное финансовое состояние, пока и 16 не наблюдается.
– Решение расширить РПЛ требует и другого календаря. Где и как играть?
– Это не проблема.
– Какова, на ваш взгляд, перспектива принятия решения по увеличению состава РПЛ?
– Нулевая. Хотя экономически я «за», – сказал Федун.