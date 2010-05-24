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    Федун о расширении РПЛ: «Перспектива нулевая – команд нет. Хотя экономически я «за»

    Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

    Владелец «Спартака» и член исполкома РФС Леонид Федун оценил идею об увеличении числа участников премьер-лиги.

    – 18 команд – более чем противоречивое предложение.

    – А у нас есть 18 клубов, которые готовы выступать в премьер-лиге?

    – На мой взгляд, нет.

    – На мой – то же самое. Были бы они, то мы увеличили бы количество матчей на домашних стадионах и получили бы больше экономических возможностей для клубов. Но проблема в том, что их столько нет.

    Сегодня имеем 15-16, а нужно даже не 18, а 20-22 – с учетом ротации между РПЛ и ФНЛ, – которые станут реально бороться между собой и сохранять у зрителей интерес к турниру.

    У нас, если брать за основу безупречное финансовое состояние, пока и 16 не наблюдается.

    – Решение расширить РПЛ требует и другого календаря. Где и как играть?

    – Это не проблема.

    – Какова, на ваш взгляд, перспектива принятия решения по увеличению состава РПЛ?

    – Нулевая. Хотя экономически я «за», – сказал Федун.

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