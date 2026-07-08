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  4. 6 из 7 европейских сборных прошли 1/8 финала ЧМ, вылетела лишь Португалия – от Испании. Из Южной Америки и Африки осталось по одной команде, все 3 сборные КОНКАКАФ выбыли

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6 из 7 европейских сборных прошли 1/8 финала ЧМ, вылетела лишь Португалия – от Испании. Из Южной Америки и Африки осталось по одной команде, все 3 сборные КОНКАКАФ выбыли
6 европейских сборных сыграют в 1/4 финала ЧМ-2026.

Шесть европейских команд сыграют в четвертьфинале чемпионата мира-2026. 

Сегодня завершилась стадия 1/8 финала турнира. Ее преодолели 6 из 7 участвовавших в ней европейских сборных: Франция, Испания, Бельгия, Норвегия, Англия и Швейцария. Единственной вылетевшей командой из зоны УЕФА стала Португалия, уступившая испанцам. 

Также в 1/4 финала соревнования пробился один представитель Африки (сборная Марокко) и одна команда из Южной Америки – Аргентина. 

Отметим, что сборные США, Канады и Мексики, представляющие КОНКАКАФ, завершили выступления на ЧМ на стадии 1/8 финала. 

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/8 финала24573 голоса
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
МароккоСборная Марокко по футболу
БельгияСборная Бельгии по футболу
ШвейцарияСборная Швейцарии по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Швейцарии по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Марокко по футболу
logoСборная Норвегии по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
logoУЕФА
logoКонфедерация футбола Южной Америки
logoКонфедерация африканского футбола

Комментарии

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ОтветКто составил коспекты Лобановского?
Из Африки две.
Комментарий удален пользователем
Уж не вспомню теперь кто сказал в 2010 на ЧМ, что к полуфиналу большинство мировых первенств превращается в чемпионат Европы
ОтветRomulian
Уж не вспомню теперь кто сказал в 2010 на ЧМ, что к полуфиналу большинство мировых первенств превращается в чемпионат Европы
в 2014 в полуфинале было 2 не европейские сборные, в 2022 тоже
ОтветRomulian
Уж не вспомню теперь кто сказал в 2010 на ЧМ, что к полуфиналу большинство мировых первенств превращается в чемпионат Европы
Так оно и понятно. Европа самая сильная. За её пределами было примерно 2 сборные, способные на полуфинал и выше. Ну иногда ещё середняки стреляют, типа Уругвая и Марокко

Просто зона УЕФА самая богатая и очень насышенная странами. Там самый сложный континентальный турнир и в общем-то самый сложный отбор (поклонники южной америки, просто примите это.)

Тут у игроков больше всего матчей в год, постоянно куча напряженных матчей, в разных соревнованиях. Игроки тупо привыкли доигрывать матчи
Недавно была статья о том, как Южная Америка выступает лучше Европы на ЧМ. Но даже в статье факты искажались в пользу Южной Америки. Но думаю, что вот эта новость показатель того, что Европа в разы сильнее
ОтветТоп геймер
Недавно была статья о том, как Южная Америка выступает лучше Европы на ЧМ. Но даже в статье факты искажались в пользу Южной Америки. Но думаю, что вот эта новость показатель того, что Европа в разы сильнее
Но в этот раз просто так получилось: из Европы начали турнир 16 команд, а из Южной Америки - 6.

Если бы Колумбия выиграла по пенальти — а по игре она была чуть-чуть сильнее, — соотношение осталось бы примерно таким же: 5 европейских команд против 2 команд из CONMEBOL.
ОтветAnatolfx
Но в этот раз просто так получилось: из Европы начали турнир 16 команд, а из Южной Америки - 6. Если бы Колумбия выиграла по пенальти — а по игре она была чуть-чуть сильнее, — соотношение осталось бы примерно таким же: 5 европейских команд против 2 команд из CONMEBOL.
"Если бы, чуть-чуть"...
Нет в спорте таких слов.
Марокко тоже Европа. Там абсолютно весь старт родился и воспитался в Европе, а не в Марокко. Так что Арги одни.
Ответtony
Марокко тоже Европа. Там абсолютно весь старт родился и воспитался в Европе, а не в Марокко. Так что Арги одни.
Да и Арги все это европейцы в третьем-четвертом поколении
Ответibrus
Да и Арги все это европейцы в третьем-четвертом поколении
Тем более тот же Месси в Ла Масии от и До сделан. Будь он в Аргентине чего бы добился, с его проблемами?
Помню тут после вылета Германии от Парагвая многие прогревали, что сборные из Копы лучше сборных из Евро
ОтветGrzegorz
Помню тут после вылета Германии от Парагвая многие прогревали, что сборные из Копы лучше сборных из Евро
Южная Америка сейчас слаба. Да, если честно, она уже четверть века как слаба.)
ОтветGrzegorz
Помню тут после вылета Германии от Парагвая многие прогревали, что сборные из Копы лучше сборных из Евро
Европа ушла далеко вперёд и в тренерской мысли,и в системе подготовке молодежи
Надо больше барахла из Азии
ОтветПартия Новых Регионов
Надо больше барахла из Азии
Индонезия, Камбоджа, Шри-Ланка мммм..
ОтветlanesrA14
Индонезия, Камбоджа, Шри-Ланка мммм..
Думаю, Инфантино мечтает об Индии и Китае
Как обычно. Ничего нового. Пока представители Африки, Азии и обеих Америк пыжились показать себя в начале турнира, грамотные европейцы думали наперед и по давней традиции уже в плей-офф показали, кто тут папочка. Лучший футбол - в Западной Европе. Остальные - на подхвате.
Ответ<=Ubriaco_Belloccio=>
Как обычно. Ничего нового. Пока представители Африки, Азии и обеих Америк пыжились показать себя в начале турнира, грамотные европейцы думали наперед и по давней традиции уже в плей-офф показали, кто тут папочка. Лучший футбол - в Западной Европе. Остальные - на подхвате.
Ааастанавитес, что с вами товарищи ?)
Мы же получили прекрасный Чемпионат мира, Африка вышла из группы по делу, да они не тянут топ 8 Европы, но они сильнее второго европейского эшелона.

Зачем вам смотреть на Чехию Болгарию Румынию Польшу Ирландию Боснию и тд и они так же отлетят в 1/16 или 1/8 как и африканцы и латиносы, а скорее даже хуже.

Смотрите США пока не влез Трамп шикарно играли, Канада выдала свой максимум и уперлась Швейцарии, Мексика шикарный чемпионат и давила Англию, Конго чуть эту Англию не выбил вообще, Кабо Верде и Египет триллеры с Аргентиной, Парагвай отцепил Германию, Сенегал зарубился с Бельгией и вообще уничтожал 85 минут, Норвегия зарубилась со Слонами вырвали в концовке, вы хотите вместо этого смотреть на матчи Чехия - Финляндия ? Или Норвегия - Болгария ? Или Ирландия - Швеция ?

Зачем ?! этого полно в лиге наций смотри не хочу тошнит уже

А тут раз в 4 года дают зрелище команды бедные с богатыми, титулованные с бестрофейниками, это же праздник мировой !
Ответzamzam
Ааастанавитес, что с вами товарищи ?) Мы же получили прекрасный Чемпионат мира, Африка вышла из группы по делу, да они не тянут топ 8 Европы, но они сильнее второго европейского эшелона. Зачем вам смотреть на Чехию Болгарию Румынию Польшу Ирландию Боснию и тд и они так же отлетят в 1/16 или 1/8 как и африканцы и латиносы, а скорее даже хуже. Смотрите США пока не влез Трамп шикарно играли, Канада выдала свой максимум и уперлась Швейцарии, Мексика шикарный чемпионат и давила Англию, Конго чуть эту Англию не выбил вообще, Кабо Верде и Египет триллеры с Аргентиной, Парагвай отцепил Германию, Сенегал зарубился с Бельгией и вообще уничтожал 85 минут, Норвегия зарубилась со Слонами вырвали в концовке, вы хотите вместо этого смотреть на матчи Чехия - Финляндия ? Или Норвегия - Болгария ? Или Ирландия - Швеция ? Зачем ?! этого полно в лиге наций смотри не хочу тошнит уже А тут раз в 4 года дают зрелище команды бедные с богатыми, титулованные с бестрофейниками, это же праздник мировой !
100% понимания. Хочу смотреть на ЧМ Гаити, Конго, Кабо-Верде а не на Польшу, Чехию, Косово и пр.(условно)
Канада, Мексика и США тоже могли быть в 1/4 по игре, но как-то трагично похоже отскочили ...
А как в начале ЧМ все поносили европейские сборные, а вон оно как получилось!
ОтветЕбздрогыч
А как в начале ЧМ все поносили европейские сборные, а вон оно как получилось!
Это завистливые фанаты латиносов раз в четыре года пытаются открывать свои рты. Жизнь расставила все по местам: от ЮА только 1 сборная, от Европы - 6
ОтветЕбздрогыч
А как в начале ЧМ все поносили европейские сборные, а вон оно как получилось!
да, что-то притихли свидетели африканского футбола и прочие желающие отобрать у Европы пару мест. Ну оставите УЕФА 8 путевок, все равно в 1/4 будут 6 европейских сборных, как минимум, а всё это раздувание квот для КОНКАКАФ, Азии и Африки привело к тому, что последних пассажиров только в 1/8 вычистили.
В ТОП-8 рейтинга ФИФА 5 сборных из Европы, 2 из ЮА, 1 из Африки.
В четвертьфинале 6 сборных из Европы, 1 из ЮА, 1 из Африки.

Что тут удивительного?
ОтветDonald Subanov
В ТОП-8 рейтинга ФИФА 5 сборных из Европы, 2 из ЮА, 1 из Африки. В четвертьфинале 6 сборных из Европы, 1 из ЮА, 1 из Африки. Что тут удивительного?
это как раз не удивительно, удивительны были комментаторы, превозносившие африканские сборные и поливавшие европейские после 1-го тура группового этапа. В итоге Африка против Европы 18 матчей, 1 победа; Африка против Южной Америки 8 матчей, 1 победа. Дайте еще больше квот Африке, этому чемпионату не хватило тунисов, ган и алжиров.
Ответuchiyamada
это как раз не удивительно, удивительны были комментаторы, превозносившие африканские сборные и поливавшие европейские после 1-го тура группового этапа. В итоге Африка против Европы 18 матчей, 1 победа; Африка против Южной Америки 8 матчей, 1 победа. Дайте еще больше квот Африке, этому чемпионату не хватило тунисов, ган и алжиров.
африканцы за редким исключением (Тунис) сыграли достойно, всяко интересней Чехии и Шотландии. Резать надо Северную Америку и Азию
Забавно что в 1994 в США в 1/4 была лишь одна не европейская сборная и она же выиграла турнир)
ОтветЕвгений Викто
Забавно что в 1994 в США в 1/4 была лишь одна не европейская сборная и она же выиграла турнир)
Комментарий скрыт
ОтветЕвгений Викто
Забавно что в 1994 в США в 1/4 была лишь одна не европейская сборная и она же выиграла турнир)
Да, я в том турнире проиграл спор преподавателю по физической культуре. Он сказал, что победит Бразилия, а я- любая другая команда! Спор был перед матчами 1/4 финала
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