6 из 7 европейских сборных прошли 1/8 финала ЧМ, вылетела лишь Португалия – от Испании. Из Южной Америки и Африки осталось по одной команде, все 3 сборные КОНКАКАФ выбыли
6 европейских сборных сыграют в 1/4 финала ЧМ-2026.
Шесть европейских команд сыграют в четвертьфинале чемпионата мира-2026.
Сегодня завершилась стадия 1/8 финала турнира. Ее преодолели 6 из 7 участвовавших в ней европейских сборных: Франция, Испания, Бельгия, Норвегия, Англия и Швейцария. Единственной вылетевшей командой из зоны УЕФА стала Португалия, уступившая испанцам.
Также в 1/4 финала соревнования пробился один представитель Африки (сборная Марокко) и одна команда из Южной Америки – Аргентина.
Отметим, что сборные США, Канады и Мексики, представляющие КОНКАКАФ, завершили выступления на ЧМ на стадии 1/8 финала.
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Норвегия
Марокко
Бельгия
Швейцария
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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Просто зона УЕФА самая богатая и очень насышенная странами. Там самый сложный континентальный турнир и в общем-то самый сложный отбор (поклонники южной америки, просто примите это.)
Тут у игроков больше всего матчей в год, постоянно куча напряженных матчей, в разных соревнованиях. Игроки тупо привыкли доигрывать матчи
Если бы Колумбия выиграла по пенальти — а по игре она была чуть-чуть сильнее, — соотношение осталось бы примерно таким же: 5 европейских команд против 2 команд из CONMEBOL.
Нет в спорте таких слов.
Мы же получили прекрасный Чемпионат мира, Африка вышла из группы по делу, да они не тянут топ 8 Европы, но они сильнее второго европейского эшелона.
Зачем вам смотреть на Чехию Болгарию Румынию Польшу Ирландию Боснию и тд и они так же отлетят в 1/16 или 1/8 как и африканцы и латиносы, а скорее даже хуже.
Смотрите США пока не влез Трамп шикарно играли, Канада выдала свой максимум и уперлась Швейцарии, Мексика шикарный чемпионат и давила Англию, Конго чуть эту Англию не выбил вообще, Кабо Верде и Египет триллеры с Аргентиной, Парагвай отцепил Германию, Сенегал зарубился с Бельгией и вообще уничтожал 85 минут, Норвегия зарубилась со Слонами вырвали в концовке, вы хотите вместо этого смотреть на матчи Чехия - Финляндия ? Или Норвегия - Болгария ? Или Ирландия - Швеция ?
Зачем ?! этого полно в лиге наций смотри не хочу тошнит уже
А тут раз в 4 года дают зрелище команды бедные с богатыми, титулованные с бестрофейниками, это же праздник мировой !
Канада, Мексика и США тоже могли быть в 1/4 по игре, но как-то трагично похоже отскочили ...
В четвертьфинале 6 сборных из Европы, 1 из ЮА, 1 из Африки.
Что тут удивительного?