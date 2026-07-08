6 из 7 европейских сборных прошли 1/8 финала ЧМ, вылетела лишь Португалия – от Испании. Из Южной Америки и Африки осталось по одной команде, все 3 сборные КОНКАКАФ выбыли

6 европейских сборных сыграют в 1/4 финала ЧМ-2026.

Шесть европейских команд сыграют в четвертьфинале чемпионата мира-2026.

Сегодня завершилась стадия 1/8 финала турнира. Ее преодолели 6 из 7 участвовавших в ней европейских сборных: Франция , Испания , Бельгия , Норвегия, Англия и Швейцария . Единственной вылетевшей командой из зоны УЕФА стала Португалия, уступившая испанцам.

Также в 1/4 финала соревнования пробился один представитель Африки (сборная Марокко) и одна команда из Южной Америки – Аргентина.

Отметим, что сборные США, Канады и Мексики, представляющие КОНКАКАФ, завершили выступления на ЧМ на стадии 1/8 финала.