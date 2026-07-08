Крис Саттон: «Роналду ковылял по полю вразвалочку, как дед. Он ничего не сделал. Что делает Мартинес? Как можно так потворствовать игроку? Португалия вылетела с ЧМ из-за Роберто»

Саттон: Роналду ходил по полю вразвалочку, как дед, поэтому Португалия вылетела.

Бывший нападающий сборной Англии Крис Саттон раскритиковал игру форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Испании (0:1).

«Он [Роналду] ковыляет по полю вразвалочку, как дед, вот почему Португалия вылетела. Роналду ничего не делает, он ничего не сделал. Что делает Роберто Мартинес ? Как можно так потворствовать игроку? Португалия вылетела из-за Роберто Мартинеса.

То, как он руководил командой, просто возмутительно. Он напортачил с Бельгией, когда у них была возможность по-настоящему добиться успеха с золотым поколением, в итоге они превратились в бельгийских шутов. Что касается Португалии, то действия тренера были просто жалкими», – сказал Саттон в эфире BBC Radio 5 Live.

«Из-за Роналду Португалия выступила хуже, чем могла. На ЧМ-2022 Рамуш сделал хет-трик, когда у тренера хватило смелости оставить Криштиану в запасе». Саттон о форварде

Куарежма о Мартинесе: «Чем он горд? Он ничего не добился с фантастическим поколением Бельгии, ничего не показал с невероятным поколением Португалии. Мы удовлетворимся победой в Лиге наций?»