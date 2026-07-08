Крис Саттон: «Роналду ковылял по полю вразвалочку, как дед. Он ничего не сделал. Что делает Мартинес? Как можно так потворствовать игроку? Португалия вылетела с ЧМ из-за Роберто»

Бывший нападающий сборной Англии Крис Саттон раскритиковал игру форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Испании (0:1).
«Он [Роналду] ковыляет по полю вразвалочку, как дед, вот почему Португалия вылетела. Роналду ничего не делает, он ничего не сделал. Что делает Роберто Мартинес? Как можно так потворствовать игроку? Португалия вылетела из-за Роберто Мартинеса.
То, как он руководил командой, просто возмутительно. Он напортачил с Бельгией, когда у них была возможность по-настоящему добиться успеха с золотым поколением, в итоге они превратились в бельгийских шутов. Что касается Португалии, то действия тренера были просто жалкими», – сказал Саттон в эфире BBC Radio 5 Live.
«Из-за Роналду Португалия выступила хуже, чем могла. На ЧМ-2022 Рамуш сделал хет-трик, когда у тренера хватило смелости оставить Криштиану в запасе». Саттон о форварде
Куарежма о Мартинесе: «Чем он горд? Он ничего не добился с фантастическим поколением Бельгии, ничего не показал с невероятным поколением Португалии. Мы удовлетворимся победой в Лиге наций?»
Комментарии
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Роналду - это в принципе знак минус уже много-много лет для команды больших результатов.
- да да, вышел бы рамуш и разорвал бы чемпионов Европы в соло"
Ну он же вышел в конце и зарешал в соло с Хорватией:)
Хотя с частью про Мартинеса сложно поспорить, это еще гуд, физрук редкостный
Ну ему нужно говорить, говорить резонансно.
Он не любит Реал и Рона это давно известно.
"Весьма посредственный игрок после карьеры вынужден ходить на все эфиры так как денег то нет он банкрот"
наверно обидно:) такие как правило желчь и льют.
-"Бывший нападающий «Челси» и сборной Англии(1матч) Крис Саттон объявлен банкротом после того, как был уличен в мошенничестве с валютными ставками на спорт."
На фоне этого полена даже Дзюба топ нападающий, не говоря о Мостовом.
Да и игрок такого уровня строго говоря не должен бегать туда-сюда по полю. Есть масса игроков-легенд, которые могли весь матч простоять, а потом в нужный момент сделать касание или движение и забить гол или дать классную передачу.
Все-таки это футбол, а не легкая атлетика чтобы оценивать игрока по тому сколько он пробежал и бегал ли вообще. Вратари вообще не бегают. Прикиньте?
И Роналду игрок зависимый на поле. Если ему не дают партнеры мяч, как он забьет?
Да, раньше он мог создавать моменты изх воздуха сам и тащил. А сейчас оказалось что другим игрокам тоже нужно что-то делать и начались проблемы.
Проблема Португалии, что Аргентина перестроилась под возраст Месси, а Португалия нет. Роналду 41 год. А игра командвы строится так словно ему 20 лет.
Да, Роналду классный игрок, хотя мне не очень нравится, я не его фанат. Но отрицать очевидное глупо. И нужно использовать его преимущества, строить команду исходя из этого, чего тренер не сделал.
Да, у него просела физика, что логично в 41 год. но тогда нужно строить игру чтобы невелировать этот момент, а не из своих представлений что он вывезет. Он то может и вывезет, но его тело нет.
Либо тогда вообще не бери такого игрока в сборную, если не хочешь его вписывать в командную игру.
Ну и читать про эго Роналду это смешно. Любой игрок хочет играть на ЧМ, выиграть его. Нужно все-таки вопросы задавать не Роналду, а тренерскому штабу.
Ну и проигрывает не конкретный игрок, а команда. Время рассудит. Посмотрим как будет играть Португалия без Роналду. Это уже будет другая Португалия.
Теперь о Роналду-футболисте (конкретно на ЧМ2026).
Для тех кому не ясно к чему мое полотно о личностных качествах сабжа заявлю что они напрямую влияют на ход событий а значит на выступление в целом.
Думаю нет смысла перечислять те редкие нелепые дрыгания ножками вокруг мяча; очередное не конструктивное убожество в плане техники, абсолютная отсеченность от командных ттд. Сабж не вывозит ни роли ложной 9 ни тем более наконечника где нужно меньше думать об отсутствии ссадин/синяков на голове что в его случае недопустимо😁 !
Ну и разумеется можно понять Саттона в отношении Мартинеса. Беззубым тут не место.
В результате мы, зрители, вместо ожидаемого шествия крайне ИНТЕРЕСНОЙ И МОЩНОЙ сб. Португалии увидели имхо суперпреждевременный ее вылет повторюсь во многом благодаря к. роналду и тюфяку мартинеса. Команда весь турнир отыграла В ДЕСЯТЕРОМ!!! А что там за кулисами в их федерации оставим себе на размышления. Всем благодарю кто дочитал, короче текстовки не вышло🙋♂️😇
При этом и полузащиты играла далеко не супер, а всех собак на Роналду вешают.
Глядишь, дотянули бы сейчас до дополнительного времени, его бы и поменяли