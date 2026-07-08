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  4. Крис Саттон: «Роналду ковылял по полю вразвалочку, как дед. Он ничего не сделал. Что делает Мартинес? Как можно так потворствовать игроку? Португалия вылетела с ЧМ из-за Роберто»

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Крис Саттон: «Роналду ковылял по полю вразвалочку, как дед. Он ничего не сделал. Что делает Мартинес? Как можно так потворствовать игроку? Португалия вылетела с ЧМ из-за Роберто»
Саттон: Роналду ходил по полю вразвалочку, как дед, поэтому Португалия вылетела.

Бывший нападающий сборной Англии Крис Саттон раскритиковал игру форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Испании (0:1).

«Он [Роналду] ковыляет по полю вразвалочку, как дед, вот почему Португалия вылетела. Роналду ничего не делает, он ничего не сделал. Что делает Роберто Мартинес? Как можно так потворствовать игроку? Португалия вылетела из-за Роберто Мартинеса.

То, как он руководил командой, просто возмутительно. Он напортачил с Бельгией, когда у них была возможность по-настоящему добиться успеха с золотым поколением, в итоге они превратились в бельгийских шутов. Что касается Португалии, то действия тренера были просто жалкими», – сказал Саттон в эфире BBC Radio 5 Live.

«Из-за Роналду Португалия выступила хуже, чем могла. На ЧМ-2022 Рамуш сделал хет-трик, когда у тренера хватило смелости оставить Криштиану в запасе». Саттон о форварде

Куарежма о Мартинесе: «Чем он горд? Он ничего не добился с фантастическим поколением Бельгии, ничего не показал с невероятным поколением Португалии. Мы удовлетворимся победой в Лиге наций?»

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БельгияСборная Бельгии по футболу
ШвейцарияСборная Швейцарии по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sports
logoСборная Испании по футболу
logoРоберто Мартинес
logoКриштиану Роналду
logoЧемпионат мира по футболу
Крис Саттон
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Бельгии по футболу

Комментарии

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Мне Роналдо на этом чм напомнил Де Ниро в фильме "Ирландец". Очень неуклюже всё выглядело.
ОтветПравда глаза режет
Мне Роналдо на этом чм напомнил Де Ниро в фильме "Ирландец". Очень неуклюже всё выглядело.
Лучше бы сыграл молодой Идрис Эльба
ОтветПравда глаза режет
Мне Роналдо на этом чм напомнил Де Ниро в фильме "Ирландец". Очень неуклюже всё выглядело.
Комментарий скрыт
Да да, вышел бы Рамуш и разорвал бы чемпионов Европы в соло
Ответmadaev
Да да, вышел бы Рамуш и разорвал бы чемпионов Европы в соло
Дело в разгроме, а в потенциальной возможности забить хотя бы 1 мяч для спасения
Ответeugenetelichko
Дело в разгроме, а в потенциальной возможности забить хотя бы 1 мяч для спасения
Комментарий удален пользователем
Ну сложно отрицать, что с Рамушем шансов на победу было бы значительно больше.
Роналду - это в принципе знак минус уже много-много лет для команды больших результатов.
ОтветTiGra
Ну сложно отрицать, что с Рамушем шансов на победу было бы значительно больше. Роналду - это в принципе знак минус уже много-много лет для команды больших результатов.
Якорь который тащит на дно.
Ответdiho_90.90
Якорь который тащит на дно.
Зато - гроза Узбекистана!
Пропустили гол - тоже Роналду виноват.Больные люди.
ОтветГамарджоба Генацвале
Пропустили гол - тоже Роналду виноват.Больные люди.
Ответ madaev который заблокировал ответ почему то, который пишет:
- да да, вышел бы рамуш и разорвал бы чемпионов Европы в соло"
Ну он же вышел в конце и зарешал в соло с Хорватией:)
ОтветГамарджоба Генацвале
Пропустили гол - тоже Роналду виноват.Больные люди.
Саттон какой-то персональный хейтер, уже который дикий коммент про Криша. Криш виноват, что не могли 9 остальных игроков создать толковые/чистые моменты даже без него/между собой. У аргов тех же Лаутаро и Альварес нулевые, но забивают и защи, и полузащи. У Англии мож по голам в основном те же, но моменты есть у многих игроков. А Бруну и Ко не могли ничего толкового создать, опасность разве что от Мендеша, Феликса и Педро Нету была, и то максимум 3 реально опасных момента помню за 5 матчей, если Узбекистан оставить за скобкой. Опасные = вывели на ударную лицом к воротам внутри штрафной. Эти дальние удары или навесы, где кое-как принимающий в толпе тыкает мячом в сторону ворот не беру

Хотя с частью про Мартинеса сложно поспорить, это еще гуд, физрук редкостный
В ПСЖ, а не в Аль-Насре. Такого уровня клубы от Роналду отказались в ноябре 2022 года. Ответ для труса madaev.
ОтветГаннибал Лектер
В ПСЖ, а не в Аль-Насре. Такого уровня клубы от Роналду отказались в ноябре 2022 года. Ответ для труса madaev.
Думаешь Роналду в псж 6 голов не нашакалил что ли? За 1300 мин-то) в супер-доминирующей команде, у которой топ-10 по зарплатам все игроки псж?!
Прошу не оскорблять уважаемого деда. Не ковылял, а прогуливался с высоко поднятой головой!
Этот типа английского Мостового.(Мост как футболист даже поуспешней)
Ну ему нужно говорить, говорить резонансно.
Он не любит Реал и Рона это давно известно.

"Весьма посредственный игрок после карьеры вынужден ходить на все эфиры так как денег то нет он банкрот"
наверно обидно:) такие как правило желчь и льют.

-"Бывший нападающий «Челси» и сборной Англии(1матч) Крис Саттон объявлен банкротом после того, как был уличен в мошенничестве с валютными ставками на спорт."
ОтветForza14Viola
Этот типа английского Мостового.(Мост как футболист даже поуспешней) Ну ему нужно говорить, говорить резонансно. Он не любит Реал и Рона это давно известно. "Весьма посредственный игрок после карьеры вынужден ходить на все эфиры так как денег то нет он банкрот" наверно обидно:) такие как правило желчь и льют. -"Бывший нападающий «Челси» и сборной Англии(1матч) Крис Саттон объявлен банкротом после того, как был уличен в мошенничестве с валютными ставками на спорт."
Мост как футболист поуспешней?) Вы серьезно? Мост может АПЛ или кубок Англии брал?) Или в финале еврокубков участвовал?)
ОтветГриззли
Мост как футболист поуспешней?) Вы серьезно? Мост может АПЛ или кубок Англии брал?) Или в финале еврокубков участвовал?)
Саттон и АПЛ, и кубок Англии, и Еврокубки пачками брал разве что после третьей литры пиваса с корешами в пабе в фифе.
На фоне этого полена даже Дзюба топ нападающий, не говоря о Мостовом.
Не фанат Рорналду, но сейчас его просто сделали крайним. Особенно учитывая, что в матче с Испанией в последние 7 минут ему просто не давали мяч, когда он был в выгодных позициях.

Да и игрок такого уровня строго говоря не должен бегать туда-сюда по полю. Есть масса игроков-легенд, которые могли весь матч простоять, а потом в нужный момент сделать касание или движение и забить гол или дать классную передачу.

Все-таки это футбол, а не легкая атлетика чтобы оценивать игрока по тому сколько он пробежал и бегал ли вообще. Вратари вообще не бегают. Прикиньте?

И Роналду игрок зависимый на поле. Если ему не дают партнеры мяч, как он забьет?

Да, раньше он мог создавать моменты изх воздуха сам и тащил. А сейчас оказалось что другим игрокам тоже нужно что-то делать и начались проблемы.

Проблема Португалии, что Аргентина перестроилась под возраст Месси, а Португалия нет. Роналду 41 год. А игра командвы строится так словно ему 20 лет.

Да, Роналду классный игрок, хотя мне не очень нравится, я не его фанат. Но отрицать очевидное глупо. И нужно использовать его преимущества, строить команду исходя из этого, чего тренер не сделал.

Да, у него просела физика, что логично в 41 год. но тогда нужно строить игру чтобы невелировать этот момент, а не из своих представлений что он вывезет. Он то может и вывезет, но его тело нет.

Либо тогда вообще не бери такого игрока в сборную, если не хочешь его вписывать в командную игру.

Ну и читать про эго Роналду это смешно. Любой игрок хочет играть на ЧМ, выиграть его. Нужно все-таки вопросы задавать не Роналду, а тренерскому штабу.

Ну и проигрывает не конкретный игрок, а команда. Время рассудит. Посмотрим как будет играть Португалия без Роналду. Это уже будет другая Португалия.
ОтветАнтон Романов
Не фанат Рорналду, но сейчас его просто сделали крайним. Особенно учитывая, что в матче с Испанией в последние 7 минут ему просто не давали мяч, когда он был в выгодных позициях. Да и игрок такого уровня строго говоря не должен бегать туда-сюда по полю. Есть масса игроков-легенд, которые могли весь матч простоять, а потом в нужный момент сделать касание или движение и забить гол или дать классную передачу. Все-таки это футбол, а не легкая атлетика чтобы оценивать игрока по тому сколько он пробежал и бегал ли вообще. Вратари вообще не бегают. Прикиньте? И Роналду игрок зависимый на поле. Если ему не дают партнеры мяч, как он забьет? Да, раньше он мог создавать моменты изх воздуха сам и тащил. А сейчас оказалось что другим игрокам тоже нужно что-то делать и начались проблемы. Проблема Португалии, что Аргентина перестроилась под возраст Месси, а Португалия нет. Роналду 41 год. А игра командвы строится так словно ему 20 лет. Да, Роналду классный игрок, хотя мне не очень нравится, я не его фанат. Но отрицать очевидное глупо. И нужно использовать его преимущества, строить команду исходя из этого, чего тренер не сделал. Да, у него просела физика, что логично в 41 год. но тогда нужно строить игру чтобы невелировать этот момент, а не из своих представлений что он вывезет. Он то может и вывезет, но его тело нет. Либо тогда вообще не бери такого игрока в сборную, если не хочешь его вписывать в командную игру. Ну и читать про эго Роналду это смешно. Любой игрок хочет играть на ЧМ, выиграть его. Нужно все-таки вопросы задавать не Роналду, а тренерскому штабу. Ну и проигрывает не конкретный игрок, а команда. Время рассудит. Посмотрим как будет играть Португалия без Роналду. Это уже будет другая Португалия.
Согласен с Вами во всём, кроме одного: что сборная Аргентины перестроилась под возраст Месси. Сборная играет себе ни шатко, ни валко. А вот Месси, совершенно не требуя, чтобы играли на него, феноменальным образом ухитряется оказываться в нужное время в нужном месте.
Итак, подведем итог что такое К. Роналду (личность): напыщщеная, с больным эгоцентризмом натура, неспособная отстраненно и хладнокровно оценить свое нахождение в команде. Крайне жаден к вниманию медиа и это затмевает футбольный рассудок. Отсутствие мужского достоинства проявляется в т. ч в гиперплаксивости что не свойственно даже самым ранимым девкам. Его медийная популярность раздута так же за счет фемных пубертатных масс, что надеюсь, делает его счастливым😁. Вылет Португалии во многом предопределен именно поведением Роналду. Очень вероятно что сабж попросту купил кого надо в местной федерации дабы застолбить местечко. Ни о какой любви к родине - лишь патологическое больное тщеславие. *Будь проще и к тебе потянутся люди* это не про Роналду. Уроки Фергюссона и Руни прошли впустую.

Теперь о Роналду-футболисте (конкретно на ЧМ2026).

Для тех кому не ясно к чему мое полотно о личностных качествах сабжа заявлю что они напрямую влияют на ход событий а значит на выступление в целом.
Думаю нет смысла перечислять те редкие нелепые дрыгания ножками вокруг мяча; очередное не конструктивное убожество в плане техники, абсолютная отсеченность от командных ттд. Сабж не вывозит ни роли ложной 9 ни тем более наконечника где нужно меньше думать об отсутствии ссадин/синяков на голове что в его случае недопустимо😁 !
Ну и разумеется можно понять Саттона в отношении Мартинеса. Беззубым тут не место.
В результате мы, зрители, вместо ожидаемого шествия крайне ИНТЕРЕСНОЙ И МОЩНОЙ сб. Португалии увидели имхо суперпреждевременный ее вылет повторюсь во многом благодаря к. роналду и тюфяку мартинеса. Команда весь турнир отыграла В ДЕСЯТЕРОМ!!! А что там за кулисами в их федерации оставим себе на размышления. Всем благодарю кто дочитал, короче текстовки не вышло🙋‍♂️😇
Все, кому не лень , ругают Мартинеса. Да, в целом на чемпе игра Португалии не очень, но вылетели-то они от Испании. При этом имели все шансы дотянуть до пенальти, и даже не автобусом. С чего все решили, что они должны проходить Испанию?
При этом и полузащиты играла далеко не супер, а всех собак на Роналду вешают.
Глядишь, дотянули бы сейчас до дополнительного времени, его бы и поменяли
Ответcccp1
Все, кому не лень , ругают Мартинеса. Да, в целом на чемпе игра Португалии не очень, но вылетели-то они от Испании. При этом имели все шансы дотянуть до пенальти, и даже не автобусом. С чего все решили, что они должны проходить Испанию? При этом и полузащиты играла далеко не супер, а всех собак на Роналду вешают. Глядишь, дотянули бы сейчас до дополнительного времени, его бы и поменяли
Зачем тянуть до доп. времени, чтобы поменять?
Ответcccp1
Все, кому не лень , ругают Мартинеса. Да, в целом на чемпе игра Португалии не очень, но вылетели-то они от Испании. При этом имели все шансы дотянуть до пенальти, и даже не автобусом. С чего все решили, что они должны проходить Испанию? При этом и полузащиты играла далеко не супер, а всех собак на Роналду вешают. Глядишь, дотянули бы сейчас до дополнительного времени, его бы и поменяли
Прикинь, если бы вместо Роналду играл хороший игрок? Минус один человек на поле - это очень много, ломается вся структура игры.
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