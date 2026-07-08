Месси о незабитом пенальти в матче с Египтом: «Я был очень зол, очень переживал. Гол изменил бы ход игры. К счастью, в концовке у меня появился шанс»
Месси о незабитом пенальти в матче с Египтом: я был очень зол, очень переживал.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о нереализованном пенальти в матче с командой Египта в 1/8 финала ЧМ-2026 (3:2).
39-летний форвард не смог отличиться с 11-метровой отметки в первом тайме при счете 0:1 – его удар отразил вратарь Мустафа Шубейр.
«Я был очень зол из-за пенальти, очень переживал из-за того, что снова не забил. Если бы я забил пенальти в тот момент, это изменило бы ход игры.
Мы играли хорошо. Помимо пенальти, у нас были отличные моменты. Вратарь совершил несколько невероятных сэйвов. К счастью, в концовке у меня появился шанс. Это нечто особенное – иметь возможность помочь такой команде после того, что произошло», – сказал Месси.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: TyC Sports
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У тебя с выражением мыслей всё сложно,проверься что ли
Но при этом пенальти бьет как-то просто, бесхитростно и не в мертвую зону.
При этом очевидно, что Месси абсолютно устойчив к стрессу. Не объяснимо)
И в целом Месси по разному может исполнять, что годами доказано. Видимо, очень зависит от уверенности именно в этом компоненте: с Австрией не забил и сразу начал задумываться об этом больше необходимого
А если забил два-три подряд, то и остальные бьет уверенно
Молодцы Аргентина с капитаном, переломили игру в свою пользу в очень непростом матче, проявив единство и характер) 🇦🇷
" Это нечто особенное – иметь возможность помочь такой команде после того , что произошло " .