Месси о незабитом пенальти в матче с Египтом: «Я был очень зол, очень переживал. Гол изменил бы ход игры. К счастью, в концовке у меня появился шанс»

Месси о незабитом пенальти в матче с Египтом: я был очень зол, очень переживал.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о нереализованном пенальти в матче с командой Египта в 1/8 финала ЧМ-2026 (3:2).

39-летний форвард не смог отличиться с 11-метровой отметки в первом тайме при счете 0:1 – его удар отразил вратарь Мустафа Шубейр.

«Я был очень зол из-за пенальти, очень переживал из-за того, что снова не забил. Если бы я забил пенальти в тот момент, это изменило бы ход игры.

Мы играли хорошо. Помимо пенальти, у нас были отличные моменты. Вратарь совершил несколько невероятных сэйвов. К счастью, в концовке у меня появился шанс. Это нечто особенное – иметь возможность помочь такой команде после того, что произошло», – сказал Месси.