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  4. Месси о незабитом пенальти в матче с Египтом: «Я был очень зол, очень переживал. Гол изменил бы ход игры. К счастью, в концовке у меня появился шанс»

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Месси о незабитом пенальти в матче с Египтом: «Я был очень зол, очень переживал. Гол изменил бы ход игры. К счастью, в концовке у меня появился шанс»
Месси о незабитом пенальти в матче с Египтом: я был очень зол, очень переживал.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о нереализованном пенальти в матче с командой Египта в 1/8 финала ЧМ-2026 (3:2).

39-летний форвард не смог отличиться с 11-метровой отметки в первом тайме при счете 0:1 – его удар отразил вратарь Мустафа Шубейр.

«Я был очень зол из-за пенальти, очень переживал из-за того, что снова не забил. Если бы я забил пенальти в тот момент, это изменило бы ход игры.

Мы играли хорошо. Помимо пенальти, у нас были отличные моменты. Вратарь совершил несколько невероятных сэйвов. К счастью, в концовке у меня появился шанс. Это нечто особенное – иметь возможность помочь такой команде после того, что произошло», – сказал Месси. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: TyC Sports
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Комментарии

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Скромняга, у него появился шанс - Месси сам себе эти шансы дает, себе и партнерам, даже когда кажется, что все уже потеряно
ОтветЕбздрогыч
Скромняга, у него появился шанс - Месси сам себе эти шансы дает, себе и партнерам, даже когда кажется, что все уже потеряно
Комментарий удален модератором
ОтветEvgeniy Filipchuk
Комментарий удален модератором
О господи,с тобой всё в порядке?
У тебя с выражением мыслей всё сложно,проверься что ли
На этом ЧМ Месси не надо больше пенальти бить, пусть Энцо или Лаутаро забивают:) Хотя тут и винить его особо не стоит, просто вратарь классно сыграл:)
Ответrigobersong
На этом ЧМ Месси не надо больше пенальти бить, пусть Энцо или Лаутаро забивают:) Хотя тут и винить его особо не стоит, просто вратарь классно сыграл:)
Комментарий скрыт
ОтветЕвгений Кондратьев
Комментарий скрыт
С момента учета статистики (с 2009 года), месси не забил 23 пенальти, единственный футболист который не забил больше чем он, это Роналду - 24 незабитых
Забавно, что Месси с гигантским отрывом лучший исполнитель штрафных в мире и, скорее всего, в истории (Жуниньо может поспорить). Кладет в девятку как баскетболист штрафной кидает,
Но при этом пенальти бьет как-то просто, бесхитростно и не в мертвую зону.
При этом очевидно, что Месси абсолютно устойчив к стрессу. Не объяснимо)
ОтветTiGra
Забавно, что Месси с гигантским отрывом лучший исполнитель штрафных в мире и, скорее всего, в истории (Жуниньо может поспорить). Кладет в девятку как баскетболист штрафной кидает, Но при этом пенальти бьет как-то просто, бесхитростно и не в мертвую зону. При этом очевидно, что Месси абсолютно устойчив к стрессу. Не объяснимо)
На прошлом ЧМ за исключением пенальти в ворота Польшу, помню он легко в издевательском стиле забивал пенальти, особенно Льорису в финале) не знаю, чего вдруг сейчас такое случилось
ОтветDomrcheva the best
На прошлом ЧМ за исключением пенальти в ворота Польшу, помню он легко в издевательском стиле забивал пенальти, особенно Льорису в финале) не знаю, чего вдруг сейчас такое случилось
А в сезоне 16/17 у него вообще все пенальти были забиты по-разному: в разные углы, паненкой, на силу или обманывая вратаря
И в целом Месси по разному может исполнять, что годами доказано. Видимо, очень зависит от уверенности именно в этом компоненте: с Австрией не забил и сразу начал задумываться об этом больше необходимого
А если забил два-три подряд, то и остальные бьет уверенно
Справился Лео с плохими эмоциями и зарешал, начал с точной передачи на Ромеро - гол, затем сам забил из штрафной, классно и четко под перекладину, ну и на эмоциональном подъеме после очень выверенной передачи Лаутаро Энцо положил красоту в высоком прыжке в угол ворот соперника без шансов!
Молодцы Аргентина с капитаном, переломили игру в свою пользу в очень непростом матче, проявив единство и характер) 🇦🇷
Ничего, главный пенальти в финале главное забей.
" Я выиграл три титула для Португалии. До Криштиану Португалия не выиграла ни одного " .

" Это нечто особенное – иметь возможность помочь такой команде после того , что произошло " .
ОтветMaliw Ali
" Я выиграл три титула для Португалии. До Криштиану Португалия не выиграла ни одного " . " Это нечто особенное – иметь возможность помочь такой команде после того , что произошло " .
Что называется, почувствуйте разницу.
А теперь вспомните самодовольную рожу Роналду, когда он перехватил мяч Фернандешу и запорол верный голевой момент в матче с ДР Конго: пфф, ну сорян, ребят, бывает у меня такое, ну вы же понимаете что я лучший, да?
Ужасно плохо пробил, слабо и не в угол. Надо Лео заканчивать с пенальти, это не его.
Всё что не делается - всё к лучшему... Это Авейру ждёт пенали.. А Месси любит забивать с игры.. История не врёт.. ☝️
ОтветФёдор Тютчефф
Всё что не делается - всё к лучшему... Это Авейру ждёт пенали.. А Месси любит забивать с игры.. История не врёт.. ☝️
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ОтветСемейкаЕмельянов
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а мог бы сказать, что все вокруг некрасивые
ОтветДобрый_Ээх
а мог бы сказать, что все вокруг некрасивые
Это Вы не по адресу)
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