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  4. Швейцария – Колумбия. Команды бьют пенальти, Кобель отразил удар Кучо, Санчес пробил в перекладину, Аканджи – выше ворот. Онлайн-трансляция

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Швейцария по пенальти победила Колумбию в 1/8 финала ЧМ-2026 – 4:3! Кобель отразил удар Кучо, Санчес пробил в перекладину, Аканджи – выше ворот
Швейцария одолела Колумбию в матче ЧМ-2026.

Сборная Швейцарии обыграла команду Колумбии (0:0, 4:3 по пенальти) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

Игра проходил на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Основное время матча и экстра-таймы завершились со счетом 0:0.

В послематчевой серии Грегор Кобель отразил удар Кучо Эрнандеса, Давинсон Санчес попал в перекладину, а Мануэль Аканджи ударил выше ворот.

Чемпионат мира. 1/8 финала
7 июля 20:00, Би-Си Плэйс
Логотип домашней команды
Швейцария
Серия пенальти
0 - 0
0.38xG1.06
0′
Счет в серии пенальти 4 - 3
Логотип гостевой команды
Колумбия
Варгас
Счет в серии: 4 : 3
Диас
Счет в серии: 3 : 3
Иттен
Счет в серии: 3 : 2
Эрнандес
Счет в серии: 2 : 2
Аканджи
Счет в серии: 2 : 2
Кампас
Счет в серии: 2 : 2
Амдуни
Счет в серии: 2 : 1
Санчес
Счет в серии: 1 : 1
Г. Джака
Счет в серии: 1 : 1
Кинтеро
Счет в серии: 0 : 1
Пен
Перерыв
119’
Лукуми   Мина
Перерыв
Мухайм
105’
Ридер   Амдуни
103’
95’
Санчес
1 доптайм
Перерыв
Перерыв
Ндойе   Варгас
90’
+2’
Эмболо   Иттен
87’
Закария   Видмер
87’
82’
Суарес   Эрнандес
82’
Лерма   Риос
Р. Родригес   Мухайм
71’
66’
Арьяс   Кампас
66’
Хамес   Кинтеро
60’
Суарес
Закария
59’
Г. Джака
51’
Яшари   Соу
46’
2тайм
Перерыв
Швейцария
Кобель, Р. Родригес, Аканджи, Эльведи, Закария, Г. Джака, Фройлер, Ндойе, Яшари, Ридер, Эмболо
Запасные: Закария, Ридер, Окафор, Яшари, Ндойе, Эмболо, Келлер, Фасснахт, Р. Родригес, Мвого, Джемерт, Аменда
1тайм
Колумбия:
Варгас, Мохика, Лукуми, Санчес, Муньос, Хамес, Диас, Пуэрта, Лерма, Арьяс, Суарес
Запасные: Карраскаль, Портилья, Хамес, Кастаньо, Кордоба, Монтеро, Лерма, Арьяс, Оспина, Дитта, Мачадо, Гомес, Лукуми, Суарес, Арьяс
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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34-х летний Хамес выглядит как 18-ти летний щегол. Вообще возраст не заметен.
Ответshurepa17@gmail.com
34-х летний Хамес выглядит как 18-ти летний щегол. Вообще возраст не заметен.
Как в свое время и Юрий Дудь(сейчас он все же постарел)
Ответshurepa17@gmail.com
34-х летний Хамес выглядит как 18-ти летний щегол. Вообще возраст не заметен.
Эх, а как блеснул на ЧМ-2014! А было это уже 12 лет назад! Кажется, что в другой жизни
Родригес - это швейцарский Жирков. Кажется, что уже лет 50 играет за сборную. При этом ведь еще и не стареет, и стиль даже не меняет. Я по его фоткам никогда не смог бы определить, Родригеса какого чемпионата мира мне показывают)
ОтветЭдуардо Силва
Родригес - это швейцарский Жирков. Кажется, что уже лет 50 играет за сборную. При этом ведь еще и не стареет, и стиль даже не меняет. Я по его фоткам никогда не смог бы определить, Родригеса какого чемпионата мира мне показывают)
Да, аналогичные ощущения. Будь то Евро или ЧМ, а он неизменно на бровке у них. Жаль, что Зоммера в этот раз уже нет.
ОтветPasta
Да, аналогичные ощущения. Будь то Евро или ЧМ, а он неизменно на бровке у них. Жаль, что Зоммера в этот раз уже нет.
Он пяток лет успел в сборной сыграть с Сендеросом, который за Швейцарию не играет с середины десятых и сегодня наблюдает за матчем в ложе)
Какая-то блевотина, если честно. Невероятно скучный матч для нейтрального болельщика
ОтветАртём Сафонов_1116810560
Какая-то блевотина, если честно. Невероятно скучный матч для нейтрального болельщика
решил не смотреть , только поглядываю статистику , так к 90-й минуте команды на двоих Xg и единицу даже не набрали , что , все так тухло ?
Ответsavik-A.M.
решил не смотреть , только поглядываю статистику , так к 90-й минуте команды на двоих Xg и единицу даже не набрали , что , все так тухло ?
Так же поступил, поглядывая иногда на перекат. Почитал книжку и включил на пенальти :)
Игорь Кытманов – это один из немногих комментаторов Матч ТиВи, которого можно слушать, не выключая звук. Хороший тембр голоса и дикция, нормальная манера комментирования.
P.S. Он, кстати, недавно ездил в Мексику с А.В. Бубновым. Легенда СпортФМ!
Ответtonyadams
Игорь Кытманов – это один из немногих комментаторов Матч ТиВи, которого можно слушать, не выключая звук. Хороший тембр голоса и дикция, нормальная манера комментирования. P.S. Он, кстати, недавно ездил в Мексику с А.В. Бубновым. Легенда СпортФМ!
Ну нет, это тоску сами смотрите
Кытманов как всегда хорош, жаль редко отмечают его комментарий. Настоящая старая школа, приятно слушать.
ОтветВладимир Владимир
Кытманов как всегда хорош, жаль редко отмечают его комментарий. Настоящая старая школа, приятно слушать.
Самое главное- не мешает смотреть телезрителям игру , а дополняет
ОтветАлексей Иванов
Самое главное- не мешает смотреть телезрителям игру , а дополняет
Собственно, главная задача комментатора, прям по заветам Розанова. Очень хорошо попадает в матч, хотя сама игра нудная.
Че с лицом Инфатино?такое только у миллера было в течение нескольких столетних сезонов
ОтветЧурбанши Овцелюбов
Че с лицом Инфатино?такое только у миллера было в течение нескольких столетних сезонов
Колумбийцы свежачка подогнали. Джанник в полном ауте.
ОтветЧурбанши Овцелюбов
Че с лицом Инфатино?такое только у миллера было в течение нескольких столетних сезонов
Офигевает от предыдущего матча)
Темп игры вроде неплохой, а моментов почти нет. Кроме вот недавнего удара Колумбии. Нужен какой-то огонек в игре, пусть и без такого накрученного сценария, как в предыдущей игре сегодня.
ОтветPasta
Темп игры вроде неплохой, а моментов почти нет. Кроме вот недавнего удара Колумбии. Нужен какой-то огонек в игре, пусть и без такого накрученного сценария, как в предыдущей игре сегодня.
Предыдущая игра просто огонь была! Я не ожидал такого) А эта пока спокойная)
Мне Швейцария напоминает вчерашнюю Португалию. У Колумбии очень тонкие и искусные передачи в штрафную, но швейцарцы их всякий раз перекусывают. Однако эти передачи настолько эстетские и тончайшие, что это до поры до времени - гол Колумбии дело времени.
А можно координаты студии где комментирует товарищ? Я хоть кофе туда закажу яндекс-лавкой. Или энергетика. Унылее моего препода в универе на лекции
ОтветLavrRoman
А можно координаты студии где комментирует товарищ? Я хоть кофе туда закажу яндекс-лавкой. Или энергетика. Унылее моего препода в универе на лекции
Что, не хватает тупых шуток-прибауток Генича?)
ОтветБот
Что, не хватает тупых шуток-прибауток Генича?)
от них хотяб спать не хочется.
Сижу сплю под этот матч и думаю, что я бы обе эти команды поменял на Египет в 1/4. А эти пусть по воробьям стреляют дома, в небеса удары
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