Швейцария одолела Колумбию в матче ЧМ-2026.

Сборная Швейцарии обыграла команду Колумбии (0:0, 4:3 по пенальти) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

Игра проходил на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Основное время матча и экстра-таймы завершились со счетом 0:0.

В послематчевой серии Грегор Кобель отразил удар Кучо Эрнандеса, Давинсон Санчес попал в перекладину, а Мануэль Аканджи ударил выше ворот.

Чемпионат мира. 1/8 финала 7 июля 20:00, Би-Си Плэйс Швейцария Серия пенальти 0 - 0 0.38 xG 1.06 0′ Счет в серии пенальти 4 - 3 Колумбия Варгас

Счет в серии: 4 : 3 Диас

Счет в серии: 3 : 3 Иттен

Счет в серии: 3 : 2 Эрнандес

Счет в серии: 2 : 2 Аканджи

Счет в серии: 2 : 2 Кампас

Счет в серии: 2 : 2 Амдуни

Счет в серии: 2 : 1 Санчес

Счет в серии: 1 : 1 Г. Джака

Счет в серии: 1 : 1 Кинтеро

Счет в серии: 0 : 1 Пен Перерыв 119’ Лукуми Мина Перерыв Мухайм 105’ Ридер Амдуни 103’ 95’ Санчес 1 доп тайм Перерыв Перерыв Ндойе Варгас 90’ +2’ Эмболо Иттен 87’ Закария Видмер 87’ 82’ Суарес Эрнандес 82’ Лерма Риос Р. Родригес Мухайм 71’ 66’ Арьяс Кампас 66’ Хамес Кинтеро 60’ Суарес Закария 59’ Г. Джака 51’ Яшари Соу 46’ 2 тайм Перерыв Швейцария Кобель, Р. Родригес, Аканджи, Эльведи, Закария, Г. Джака, Фройлер, Ндойе, Яшари, Ридер, Эмболо Запасные: Закария, Ридер, Окафор, Яшари, Ндойе, Эмболо, Келлер, Фасснахт, Р. Родригес, Мвого, Джемерт, Аменда 1 тайм Колумбия: Варгас, Мохика, Лукуми, Санчес, Муньос, Хамес, Диас, Пуэрта, Лерма, Арьяс, Суарес Запасные: Карраскаль, Портилья, Хамес, Кастаньо, Кордоба, Монтеро, Лерма, Арьяс, Оспина, Дитта, Мачадо, Гомес, Лукуми, Суарес, Арьяс

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