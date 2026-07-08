Швейцария одолела Колумбию в матче ЧМ-2026.
Сборная Швейцарии обыграла команду Колумбии (0:0, 4:3 по пенальти) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.
Игра проходил на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Основное время матча и экстра-таймы завершились со счетом 0:0.
В послематчевой серии Грегор Кобель отразил удар Кучо Эрнандеса, Давинсон Санчес попал в перекладину, а Мануэль Аканджи ударил выше ворот.
Серия пенальти Счет в серии пенальти 4 - 3
Варгас
Счет в серии: 4 : 3
Иттен
Счет в серии: 3 : 2
Эрнандес
Счет в серии: 2 : 2
Аканджи
Счет в серии: 2 : 2
Кампас
Счет в серии: 2 : 2
Амдуни
Счет в серии: 2 : 1
Санчес
Счет в серии: 1 : 1
Г. Джака
Счет в серии: 1 : 1
Кинтеро
Счет в серии: 0 : 1
Швейцария
Кобель, Р. Родригес, Аканджи, Эльведи, Закария, Г. Джака, Фройлер, Ндойе, Яшари, Ридер, Эмболо
Запасные: Закария, Ридер, Окафор, Яшари, Ндойе, Эмболо, Келлер, Фасснахт, Р. Родригес, Мвого, Джемерт, Аменда
Колумбия:
Варгас, Мохика, Лукуми, Санчес, Муньос, Хамес, Диас, Пуэрта, Лерма, Арьяс, Суарес
Запасные: Карраскаль, Портилья, Хамес, Кастаньо, Кордоба, Монтеро, Лерма, Арьяс, Оспина, Дитта, Мачадо, Гомес, Лукуми, Суарес, Арьяс
Календарь ЧМ-2026
Таблицы ЧМ-2026
Статистика ЧМ-2026
P.S. Он, кстати, недавно ездил в Мексику с А.В. Бубновым. Легенда СпортФМ!