Пары 1/4 финала ЧМ-2026: Франция сыграет с Марокко, Испания – с Бельгией, Англия – с Норвегией, Аргентина – со Швейцарией
Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2026.
Стали известны все пары 1/4 финала ЧМ-2026.
ЧМ-2026
1/4 финала
Франция – Марокко, 9 июля, 23:00 по московскому времени;
Испания – Бельгия, 10 июля, 22:00;
Норвегия – Англия, 12 июля, 00:00;
Аргентина – Швейцария, 12 июля, 04:00.
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Норвегия
Марокко
Бельгия
Швейцария
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
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Что там с соперниками Франции или Англии??
Но Норвегия - единственная команда со второго места, которая в плей-офф выбила победителя группы. Марокко же обыграло Канаду, которая тоже вышла со второго места.
До сих пор жду, когда эти кармо-боты повылазиют, может после Англии?
ps Норвегия - единственная команда со второго места, которая в плей-офф выбила победителя группы.(c) Так вторые марокканцы выбили Нидерланды(первая в группе)..
Они рассчитывали на проигрышь в 1/16😁