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  4. Пары 1/4 финала ЧМ-2026: Франция сыграет с Марокко, Испания – с Бельгией, Англия – с Норвегией, Аргентина – со Швейцарией

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Пары 1/4 финала ЧМ-2026: Франция сыграет с Марокко, Испания – с Бельгией, Англия – с Норвегией, Аргентина – со Швейцарией
Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2026.

Стали известны все пары 1/4 финала ЧМ-2026

ЧМ-2026

1/4 финала

ФранцияМарокко, 9 июля, 23:00 по московскому времени;

Испания – Бельгия, 10 июля, 22:00;

Норвегия – Англия, 12 июля, 00:00;

Аргентина – Швейцария, 12 июля, 04:00. 

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/8 финала14824 голоса
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
МароккоСборная Марокко по футболу
БельгияСборная Бельгии по футболу
ШвейцарияСборная Швейцарии по футболу
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
logoСборная Бельгии по футболу
logoСборная Марокко по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Норвегии по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Испании по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Швейцарии по футболу

Комментарии

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Хотелось бы Франция-Испания и Англия-Аргентина полуфиналы🙏
Ответsticky fingers
Хотелось бы Франция-Испания и Англия-Аргентина полуфиналы🙏
Ну, и Франция-Англия финал )
Ответsticky fingers
Хотелось бы Франция-Испания и Англия-Аргентина полуфиналы🙏
Аргентина - Норвегия тоже отлично было бы)
Ну.. за Марокко-Бельгию и Норвегию-Швейцарию!
Ответзакрыт по беспределу
Ну.. за Марокко-Бельгию и Норвегию-Швейцарию!
Кстати интересно, каждая пара это чемпион против бестрофейника
Ответзакрыт по беспределу
Ну.. за Марокко-Бельгию и Норвегию-Швейцарию!
Ну, кстати, для каждой из этих сборных 1/4 это уже большой успех, так что груз ответственности по крайней мере давить не будет
Кто там, что про Европейские сборные говорил) 6 команд из 8
ОтветStas Efimov
Кто там, что про Европейские сборные говорил) 6 команд из 8
Комментарий скрыт
ОтветStas Efimov
Кто там, что про Европейские сборные говорил) 6 команд из 8
А что говорили то?
Европа дно, нужно больше квот Африке , Азии , ЮА. 🥹Как они говорили после первого тура
Соперники на ЧМ для выхода в 1/4: Алжир, Австрия, Иордания, Кабо-Верде, Египет. Это точно ЧМ, а не Копа Дель Соль?
ОтветDahli
Соперники на ЧМ для выхода в 1/4: Алжир, Австрия, Иордания, Кабо-Верде, Египет. Это точно ЧМ, а не Копа Дель Соль?
Комментарий скрыт
ОтветDahli
Соперники на ЧМ для выхода в 1/4: Алжир, Австрия, Иордания, Кабо-Верде, Египет. Это точно ЧМ, а не Копа Дель Соль?
Хах..
Что там с соперниками Франции или Англии??
Так хотелось Аргентину с Колумбией глянуть..
ОтветbuFFon
Так хотелось Аргентину с Колумбией глянуть..
Я вообще хотел сначала Колумбию Аргентину а потом Аргентину Бразилию в полуфинале. Уже давно мечтаю увидеть эту встречу на ЧМ. С 1990 аж не встречались...
Ответster3
Я вообще хотел сначала Колумбию Аргентину а потом Аргентину Бразилию в полуфинале. Уже давно мечтаю увидеть эту встречу на ЧМ. С 1990 аж не встречались...
Да
Что интересно, Норвегия и Марокко - единственные четвертьфиналисты, которые вышли из группы со второго места. Все остальные выиграли свои группы. При этом Норвегия была в одной группе с Францией, которая тоже дошла до четвертьфинала. Группа I - единственная, из которой обе лучшие команды вышли в четвертьфинал.

Но Норвегия - единственная команда со второго места, которая в плей-офф выбила победителя группы. Марокко же обыграло Канаду, которая тоже вышла со второго места.
ОтветAnatolfx
Что интересно, Норвегия и Марокко - единственные четвертьфиналисты, которые вышли из группы со второго места. Все остальные выиграли свои группы. При этом Норвегия была в одной группе с Францией, которая тоже дошла до четвертьфинала. Группа I - единственная, из которой обе лучшие команды вышли в четвертьфинал. Но Норвегия - единственная команда со второго места, которая в плей-офф выбила победителя группы. Марокко же обыграло Канаду, которая тоже вышла со второго места.
Тут обещали карму норвегам, за дублирующий состав в третьем туре группы..
До сих пор жду, когда эти кармо-боты повылазиют, может после Англии?
ps Норвегия - единственная команда со второго места, которая в плей-офф выбила победителя группы.(c) Так вторые марокканцы выбили Нидерланды(первая в группе)..
ОтветМаксим Кочетков
Тут обещали карму норвегам, за дублирующий состав в третьем туре группы.. До сих пор жду, когда эти кармо-боты повылазиют, может после Англии? ps Норвегия - единственная команда со второго места, которая в плей-офф выбила победителя группы.(c) Так вторые марокканцы выбили Нидерланды(первая в группе)..
Ну Англии незазорно проиграть...
Они рассчитывали на проигрышь в 1/16😁
Жаль тогда финал разыграется в полуфинале. Между Францией и Испанией. Остальные сборные на класс слабее. Англия где-то близко. А вот Аргентина с дырявой обороной нет.
Ответnatan111
Жаль тогда финал разыграется в полуфинале. Между Францией и Испанией. Остальные сборные на класс слабее. Англия где-то близко. А вот Аргентина с дырявой обороной нет.
Да Англии бы ещё пройти Норвегию сперва. 2 матча до этого они выиграли ох на какого тоненького, не особо лучше Аргентины
Ответnatan111
Жаль тогда финал разыграется в полуфинале. Между Францией и Испанией. Остальные сборные на класс слабее. Англия где-то близко. А вот Аргентина с дырявой обороной нет.
Чем тебе не понравился финал 2022. Уж лучше такие финалы чем унылые в одну калитку 1-0, 3-0 и т п
Придется болеть за Англию, чтобы Аргентина сыграла хоть с одной топ-сборной до финала (при всем уважении к Норвегии).
ОтветStewee
Придется болеть за Англию, чтобы Аргентина сыграла хоть с одной топ-сборной до финала (при всем уважении к Норвегии).
А Франция с Англией прям с топами играли?
ОтветStewee
Придется болеть за Англию, чтобы Аргентина сыграла хоть с одной топ-сборной до финала (при всем уважении к Норвегии).
Если Норвегия пройдет еще и Англию, то в чем они не будут топами?
Уверен, одна сенсация будет, но не в матче Норвегия - Англия, потому что если Норвегия выиграет, то это не будет сенсацией.
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