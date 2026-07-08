Арбелоа возглавил «Фулхэм». Экс-тренер «Реала» подписал контракт до 2029-го
«Фулхэм» объявил о назначении Альваро Арбелоа главным тренером.
Экс-тренер «Реала» подписал соглашение до 2029 года.
«Для меня огромная честь начать новый этап своей карьеры в «Фулхэме» – старейшем футбольном клубе Лондона. Я чувствую большую ответственность и искренне благодарен господину Хану и Тони Хану за доверие, которое они оказали мне, пригласив возглавить «Фулхэм» в АПЛ.
Я с нетерпением жду возможности ощутить атмосферу «Крэйвен Коттэдж» вместе с болельщиками «Фулхэма» и начать предсезонную подготовку с командой уже на следующей неделе.
Уверен, нас ждет невероятное совместное путешествие. Вперед, «Фулхэм»!» – сказал Арбелоа.
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: сайт «Фулхэма»
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