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  4. Арбелоа возглавил «Фулхэм». Экс-тренер «Реала» подписал контракт до 2029-го

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Арбелоа возглавил «Фулхэм». Экс-тренер «Реала» подписал контракт до 2029-го

«Фулхэм» объявил о назначении Альваро Арбелоа главным тренером. 

Экс-тренер «Реала» подписал соглашение до 2029 года.

«Для меня огромная честь начать новый этап своей карьеры в «Фулхэме» – старейшем футбольном клубе Лондона. Я чувствую большую ответственность и искренне благодарен господину Хану и Тони Хану за доверие, которое они оказали мне, пригласив возглавить «Фулхэм» в АПЛ

Я с нетерпением жду возможности ощутить атмосферу «Крэйвен Коттэдж» вместе с болельщиками «Фулхэма» и начать предсезонную подготовку с командой уже на следующей неделе.

Уверен, нас ждет невероятное совместное путешествие. Вперед, «Фулхэм»!» – сказал Арбелоа. 

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Кто-то другойСборная Канады по футболу
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: сайт «Фулхэма»
logoФулхэм
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Англия
logoАльваро Арбелоа

Комментарии

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После гадюжника поработает в нормальной атмосфере
Вот Фулхэм - его потолок, будем объективны.
По Сеньке шапка!
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