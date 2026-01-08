Последние матчи 1/8 финала прошли на ЧМ-2026.
На ЧМ-2026 завершились матчи второго раунда плей-офф.
В 1/8 финала Аргентина выиграла у Египта (3:2), Швейцария прошла Колумбию (0:0, 4:3 по пенальти).
ЧМ-2026
1/8 финала
Аргентина
Мартинес, Тальяфико, Мартинес, Ромеро, Молина, Паредес, Фернандес, Мак Аллистер, Де Поль, Альварес, Месси
Запасные: Ло Чельсо, Паласиос, Альмада, Молина, Муссо, Рульи, Тальяфико, Де Поль, Барко, Пас, Лопес, Альварес, Сенеси, Симеоне, Ромеро
Египет:
Шубейр, Хафез, Рабиа, Эль-Ханафи, Хани, Ашур, Аттиа, Лашин, Хассан, Зико, Салах
Запасные: Лашин, Абдельмагид, Адель, Зико, Эль-Шенави, Эмад, Карим, Хассан, Солиман, Алаа, Алаа, Сабер, Ашур
Серия пенальти Счет в серии пенальти 4 - 3
Варгас
Счет в серии: 4 : 3
Иттен
Счет в серии: 3 : 2
Эрнандес
Счет в серии: 2 : 2
Аканджи
Счет в серии: 2 : 2
Кампас
Счет в серии: 2 : 2
Амдуни
Счет в серии: 2 : 1
Санчес
Счет в серии: 1 : 1
Г. Джака
Счет в серии: 1 : 1
Кинтеро
Счет в серии: 0 : 1
Швейцария
Кобель, Р. Родригес, Аканджи, Эльведи, Закария, Г. Джака, Фройлер, Ндойе, Яшари, Ридер, Эмболо
Запасные: Ндойе, Яшари, Мвого, Келлер, Аменда, Окафор, Ридер, Фасснахт, Закария, Эмболо, Джемерт, Р. Родригес
Колумбия:
Варгас, Мохика, Лукуми, Санчес, Муньос, Хамес, Диас, Пуэрта, Лерма, Арьяс, Суарес
Запасные: Арьяс, Карраскаль, Хамес, Лерма, Суарес, Дитта, Мачадо, Монтеро, Портилья, Кордоба, Лукуми, Оспина, Арьяс, Кастаньо, Гомес
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Это справедливое решение
С ЧМ попращается Мо
Швейцария 🇨🇭 1:2 Колумбия 🇨🇴
Аргентина наконец заиграет совсем в другой футбол и прорвет Лаутаро и Альвареса
Аргентина - Египет 4:0
Колумбия очень надежна, физически очень сильна и командно пашут, могут и в кость могут и технично мощная сборная и надо это сегодня доказать
Колумбия - Швейцария 2:0
Ну, а Колумбия-Швейцария мне кажется на три результата. Может быть вообще все, что угодно.
Он их забивает хотя бы
2. Месси не забивает пенальти - криштибои разминают пальцы и уже начинают потихоньку портить воздух
3. Игрок Египта наступает на ногу Мартинесу, после чего идет голевая атака, гол логично отменяется - у криштибоев случается первый негативный припадок. В ход пошли теории заговора об особом отношении ФИФА
4. Египет-таки забивает второй - криштибои ловят массовый оргазм, вонь в комментариях не ощущает только человек с гайморитом
5. Лео делает 1+1 и сравнивает счёт - у Криштибоев уже все симптомы психических расстройств
6. Аргентина совершает камбэк и проходит дальше. Уставшие и обессиленные криштибои ставят минусы.
Я очень рад, что арги пошли дальше. К концу чемпионата мир очистится настолько, что большинство криштибоев распределят в дурки. Такие эмоциональные качели в незрелом возрасте выдержать тяжело. Быть добру!
Я хотел бы посмотреть на ваш кураж и вселенскую безумную радость! А не вот эти ваши: " - Фу! Всё куплено и заранее спланировано!"
АРГИ - ГЕРОИ ! ЛЕО - ФЕНОМЕН !