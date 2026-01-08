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  4. ЧМ-2026. 1/8 финала. Швейцария встречается с Колумбией, Аргентина сыграла 3:2 с Египтом

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ЧМ-2026. 1/8 финала. Швейцария по пенальти выбила Колумбию, Аргентина сыграла 3:2 с Египтом
Последние матчи 1/8 финала прошли на ЧМ-2026.

На ЧМ-2026 завершились матчи второго раунда плей-офф.

В 1/8 финала Аргентина выиграла у Египта (3:2), Швейцария прошла Колумбию (0:0, 4:3 по пенальти).

ЧМ-2026

1/8 финала

Чемпионат мира. 1/8 финала
7 июля 16:00, Мерседес-Бенц Стэдиум
Логотип домашней команды
Аргентина
Завершен
3 - 2
2.9xG0.98
Логотип гостевой команды
Египет
Матч окончен
90’
+12’
Хассан
90’
+9’
Хассан
90’
+8’
Аттиа
90’
+6’
Лашин   Зизо
Ромеро   Отаменди
90’
+5’
Альварес   Медина
90’
+5’
90’
+4’
Фатхи
90’
+3’
Шубейр
  Фернандес
90’
+2’
  Месси
83’
80’
Зико   Мармуш
  Ромеро
79’
73’
Хассан   Трезеге
Молина   Монтьель
73’
67’
  Зико
Де Поль   Мартинес
66’
Тальяфико   Н. Гонсалес
66’
46’
Ашур   Фатхи
2тайм
Перерыв
Месси
21’
15’
  Эль-Ханафи
Аргентина
Мартинес, Тальяфико, Мартинес, Ромеро, Молина, Паредес, Фернандес, Мак Аллистер, Де Поль, Альварес, Месси
Запасные: Ло Чельсо, Паласиос, Альмада, Молина, Муссо, Рульи, Тальяфико, Де Поль, Барко, Пас, Лопес, Альварес, Сенеси, Симеоне, Ромеро
1тайм
Египет:
Шубейр, Хафез, Рабиа, Эль-Ханафи, Хани, Ашур, Аттиа, Лашин, Хассан, Зико, Салах
Запасные: Лашин, Абдельмагид, Адель, Зико, Эль-Шенави, Эмад, Карим, Хассан, Солиман, Алаа, Алаа, Сабер, Ашур
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Чемпионат мира. 1/8 финала
7 июля 20:00, Би-Си Плэйс
Логотип домашней команды
Швейцария
Серия пенальти
0 - 0
0.38xG1.06
0′
Счет в серии пенальти 4 - 3
Логотип гостевой команды
Колумбия
Варгас
Счет в серии: 4 : 3
Диас
Счет в серии: 3 : 3
Иттен
Счет в серии: 3 : 2
Эрнандес
Счет в серии: 2 : 2
Аканджи
Счет в серии: 2 : 2
Кампас
Счет в серии: 2 : 2
Амдуни
Счет в серии: 2 : 1
Санчес
Счет в серии: 1 : 1
Г. Джака
Счет в серии: 1 : 1
Кинтеро
Счет в серии: 0 : 1
Пен
Перерыв
119’
Лукуми   Мина
Перерыв
Мухайм
105’
Ридер   Амдуни
103’
95’
Санчес
1 доптайм
Перерыв
Перерыв
Ндойе   Варгас
90’
+2’
Эмболо   Иттен
87’
Закария   Видмер
87’
82’
Суарес   Эрнандес
82’
Лерма   Риос
Р. Родригес   Мухайм
71’
66’
Арьяс   Кампас
66’
Хамес   Кинтеро
60’
Суарес
Закария
59’
Г. Джака
51’
Яшари   Соу
46’
2тайм
Перерыв
Швейцария
Кобель, Р. Родригес, Аканджи, Эльведи, Закария, Г. Джака, Фройлер, Ндойе, Яшари, Ридер, Эмболо
Запасные: Ндойе, Яшари, Мвого, Келлер, Аменда, Окафор, Ридер, Фасснахт, Закария, Эмболо, Джемерт, Р. Родригес
1тайм
Колумбия:
Варгас, Мохика, Лукуми, Санчес, Муньос, Хамес, Диас, Пуэрта, Лерма, Арьяс, Суарес
Запасные: Арьяс, Карраскаль, Хамес, Лерма, Суарес, Дитта, Мачадо, Монтеро, Портилья, Кордоба, Лукуми, Оспина, Арьяс, Кастаньо, Гомес
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЧМ-2026

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Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/16 финала55750 голосов
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Ну что ж... Все болельщики Португалии сегодня автоматически становятся египтянами
ОтветBarsa! bolshe chem klub
Ну что ж... Все болельщики Португалии сегодня автоматически становятся египтянами
Комментарий скрыт
ОтветBarsa! bolshe chem klub
Ну что ж... Все болельщики Португалии сегодня автоматически становятся египтянами
Думаете, аж до обрезания дело дойдет?
Говорят Трамп обнаружил наркокартели в Колумбии и ФИФА временно может заменить её на сборную США.

Это справедливое решение
ОтветКабаниус
Говорят Трамп обнаружил наркокартели в Колумбии и ФИФА временно может заменить её на сборную США. Это справедливое решение
Но только при условии, что американцы будут играть именно сегодня))) и тогда Швейцария их тоже разгромит в таком случае)
ОтветКабаниус
Говорят Трамп обнаружил наркокартели в Колумбии и ФИФА временно может заменить её на сборную США. Это справедливое решение
Надеюсь Трамп не читает спортс, хорошую идею подкинул
Спортс, это все хорошо, но где ветка по 1 квалификационному раунду ЛК? Там Зиря против Торпедо Кутаисси, минское Динамо принимает Сиалекс, БАТЭ в гостях у АФ Эльбасани. Где и с кем мне обсуждать действительно нишевые матчи? А ну понятно, вам же лишь бы Мбаппе, там Месси, Возинья
ОтветБританский шпион
Спортс, это все хорошо, но где ветка по 1 квалификационному раунду ЛК? Там Зиря против Торпедо Кутаисси, минское Динамо принимает Сиалекс, БАТЭ в гостях у АФ Эльбасани. Где и с кем мне обсуждать действительно нишевые матчи? А ну понятно, вам же лишь бы Мбаппе, там Месси, Возинья
Наконец-то начинается нормальный клубный футбол. Надоели уже за эти три недели эти сборные
ОтветБританский шпион
Спортс, это все хорошо, но где ветка по 1 квалификационному раунду ЛК? Там Зиря против Торпедо Кутаисси, минское Динамо принимает Сиалекс, БАТЭ в гостях у АФ Эльбасани. Где и с кем мне обсуждать действительно нишевые матчи? А ну понятно, вам же лишь бы Мбаппе, там Месси, Возинья
Кто все эти люди?
Позавчера с ЧМ попрощался Неймар, вчера Криштиану, сегодня....? Пугающая цепочка
Ответselso99
Позавчера с ЧМ попрощался Неймар, вчера Криштиану, сегодня....? Пугающая цепочка
Трамп.
Ответselso99
Позавчера с ЧМ попрощался Неймар, вчера Криштиану, сегодня....? Пугающая цепочка
Не переживай, сегодня победит футбол.
С ЧМ попращается Мо
А ответный матч между США и Бельгией когда? Очень захватыющая серия до 4 побед.
Аргентина 🇦🇷 3:1 Египет 🇪🇬
Швейцария 🇨🇭 1:2 Колумбия 🇨🇴
ОтветAlex& M.U
Аргентина 🇦🇷 3:1 Египет 🇪🇬 Швейцария 🇨🇭 1:2 Колумбия 🇨🇴
С итогами согласен, но надеюсь более уверенно все будет
Аргентина наконец заиграет совсем в другой футбол и прорвет Лаутаро и Альвареса
Аргентина - Египет 4:0

Колумбия очень надежна, физически очень сильна и командно пашут, могут и в кость могут и технично мощная сборная и надо это сегодня доказать
Колумбия - Швейцария 2:0
Ответzamzam
С итогами согласен, но надеюсь более уверенно все будет Аргентина наконец заиграет совсем в другой футбол и прорвет Лаутаро и Альвареса Аргентина - Египет 4:0 Колумбия очень надежна, физически очень сильна и командно пашут, могут и в кость могут и технично мощная сборная и надо это сегодня доказать Колумбия - Швейцария 2:0
Да, кому там у Аргентины кроме Месси голы забивать? Могут опять дурака валять, как с Кабо-Верде.
Ну, а Колумбия-Швейцария мне кажется на три результата. Может быть вообще все, что угодно.
Как-то даже неловко уже про Пеналду говорить
Он их забивает хотя бы
ОтветБолельщик Биатлона
Как-то даже неловко уже про Пеналду говорить Он их забивает хотя бы
На то он и Пеналду, что забивает только с пенок преимущественно
1. Египет забивает гол - у криштибоев случается первый радостный припадок. Пока тихий.
2. Месси не забивает пенальти - криштибои разминают пальцы и уже начинают потихоньку портить воздух
3. Игрок Египта наступает на ногу Мартинесу, после чего идет голевая атака, гол логично отменяется - у криштибоев случается первый негативный припадок. В ход пошли теории заговора об особом отношении ФИФА
4. Египет-таки забивает второй - криштибои ловят массовый оргазм, вонь в комментариях не ощущает только человек с гайморитом
5. Лео делает 1+1 и сравнивает счёт - у Криштибоев уже все симптомы психических расстройств
6. Аргентина совершает камбэк и проходит дальше. Уставшие и обессиленные криштибои ставят минусы.

Я очень рад, что арги пошли дальше. К концу чемпионата мир очистится настолько, что большинство криштибоев распределят в дурки. Такие эмоциональные качели в незрелом возрасте выдержать тяжело. Быть добру!
ОтветРыжий Ниндзя
1. Египет забивает гол - у криштибоев случается первый радостный припадок. Пока тихий. 2. Месси не забивает пенальти - криштибои разминают пальцы и уже начинают потихоньку портить воздух 3. Игрок Египта наступает на ногу Мартинесу, после чего идет голевая атака, гол логично отменяется - у криштибоев случается первый негативный припадок. В ход пошли теории заговора об особом отношении ФИФА 4. Египет-таки забивает второй - криштибои ловят массовый оргазм, вонь в комментариях не ощущает только человек с гайморитом 5. Лео делает 1+1 и сравнивает счёт - у Криштибоев уже все симптомы психических расстройств 6. Аргентина совершает камбэк и проходит дальше. Уставшие и обессиленные криштибои ставят минусы. Я очень рад, что арги пошли дальше. К концу чемпионата мир очистится настолько, что большинство криштибоев распределят в дурки. Такие эмоциональные качели в незрелом возрасте выдержать тяжело. Быть добру!
Всё так, дружище. Есть только два гендера как известно, обожатели Месси и хейтеры Месси из лагеря фанатов Роналду. Нет ведь никаких остальных зрителей, которые с первого тура офигивают от грубости и безнакзанности аргов, не, только фанаты клубники и сынули фифа.
ОтветРыжий Ниндзя
1. Египет забивает гол - у криштибоев случается первый радостный припадок. Пока тихий. 2. Месси не забивает пенальти - криштибои разминают пальцы и уже начинают потихоньку портить воздух 3. Игрок Египта наступает на ногу Мартинесу, после чего идет голевая атака, гол логично отменяется - у криштибоев случается первый негативный припадок. В ход пошли теории заговора об особом отношении ФИФА 4. Египет-таки забивает второй - криштибои ловят массовый оргазм, вонь в комментариях не ощущает только человек с гайморитом 5. Лео делает 1+1 и сравнивает счёт - у Криштибоев уже все симптомы психических расстройств 6. Аргентина совершает камбэк и проходит дальше. Уставшие и обессиленные криштибои ставят минусы. Я очень рад, что арги пошли дальше. К концу чемпионата мир очистится настолько, что большинство криштибоев распределят в дурки. Такие эмоциональные качели в незрелом возрасте выдержать тяжело. Быть добру!
смешно помочился на Криштифантиков))
Вы вот пойдите - попробуйте: отыграйте три мяча для победы сразу в основное время матча за последние 11-13 минут (вместе с доп. минутами).
Я хотел бы посмотреть на ваш кураж и вселенскую безумную радость! А не вот эти ваши: " - Фу! Всё куплено и заранее спланировано!"

АРГИ - ГЕРОИ ! ЛЕО - ФЕНОМЕН !
У комментатора в спальне стоит икона с Месси
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