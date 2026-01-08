Последние матчи 1/8 финала прошли на ЧМ-2026.

На ЧМ-2026 завершились матчи второго раунда плей-офф.

В 1/8 финала Аргентина выиграла у Египта (3:2), Швейцария прошла Колумбию (0:0, 4:3 по пенальти).

ЧМ-2026

1/8 финала

Чемпионат мира. 1/8 финала 7 июля 20:00, Би-Си Плэйс Швейцария Серия пенальти 0 - 0 0.38 xG 1.06 0′ Счет в серии пенальти 4 - 3 Колумбия Варгас

Счет в серии: 4 : 3 Диас

Счет в серии: 3 : 3 Иттен

Счет в серии: 3 : 2 Эрнандес

Счет в серии: 2 : 2 Аканджи

Счет в серии: 2 : 2 Кампас

Счет в серии: 2 : 2 Амдуни

Счет в серии: 2 : 1 Санчес

Счет в серии: 1 : 1 Г. Джака

Счет в серии: 1 : 1 Кинтеро

Счет в серии: 0 : 1 Пен Перерыв 119’ Лукуми Мина Перерыв Мухайм 105’ Ридер Амдуни 103’ 95’ Санчес 1 доп тайм Перерыв Перерыв Ндойе Варгас 90’ +2’ Эмболо Иттен 87’ Закария Видмер 87’ 82’ Суарес Эрнандес 82’ Лерма Риос Р. Родригес Мухайм 71’ 66’ Арьяс Кампас 66’ Хамес Кинтеро 60’ Суарес Закария 59’ Г. Джака 51’ Яшари Соу 46’ 2 тайм Перерыв Швейцария Кобель, Р. Родригес, Аканджи, Эльведи, Закария, Г. Джака, Фройлер, Ндойе, Яшари, Ридер, Эмболо Запасные: Ндойе, Яшари, Мвого, Келлер, Аменда, Окафор, Ридер, Фасснахт, Закария, Эмболо, Джемерт, Р. Родригес 1 тайм Колумбия: Варгас, Мохика, Лукуми, Санчес, Муньос, Хамес, Диас, Пуэрта, Лерма, Арьяс, Суарес Запасные: Арьяс, Карраскаль, Хамес, Лерма, Суарес, Дитта, Мачадо, Монтеро, Портилья, Кордоба, Лукуми, Оспина, Арьяс, Кастаньо, Гомес

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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