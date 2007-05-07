«Ман Сити» в шаге от чемпионства, «Коламбус» выбыл из Кубка Стэнли, прокурор просит для Кокорина и Мамаева полтора года и другие новости утра

1. «Манчестер Сити» вырвал победу у «Лестера» благодаря сумасшедшему голу Венсана Компани из-за штрафной и снова возглавил АПЛ. В последнем туре команде Пепа Гвардиолы осталось выиграть у «Брайтона», чтобы стать чемпионом.

2. Прокурор попросила приговорить форварда «Зенита» Александра Кокорина к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, хавбека «Краснодара» Павла Мамаева – к 1 году 5 месяцам. Также обвинение просит полтора года для брата Кокорина Кирилла и год и 5 месяцев для четвертого обвиняемого, Александра Протасовицкого. Приговор будет оглашен 8 мая в 14:00.

3. Форварды «Ливерпуля» Мохамед Салах и Роберто Фирмино пропустят игру Лиги чемпионов с «Барселоной».

Сегодня в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» примет «Барселону» на «Энфилде». Команда Клоппа проиграла первый матч 0:3, усложнив задачу выхода в финал. «Ливерпуль» остался без двух ведущих игроков, а за «Барсу» точно сыграет Месси, получивший отдых в последнем туре Ла Лиги. В ЛЧ аргентинец очень эффективен: два дубля в двух последних матчах. Кто победит сегодня? Получите 1 000 рублей на ставку бесплатно и поддержите любимую команду.

4. В Кубке Стэнли «Бостон», победив «Коламбус» Панарина и Бобровского, вышел в финал Востока и сыграет с «Каролиной», «Колорадо» и «Сан-Хосе» довели серию до 7-го матча.

5. Сборная России примет Казахстан в Калининграде 9 сентября в квалификации Евро-2020.

6. Российский нападающий Илья Михеев подписал однолетний контракт новичка с «Торонто».

7. Российский теннисист Карен Хачанов в трех сетах обыграл Хауме Муньяра в первом круге мадридского «Мастерса», прервав 5-матчевую серию поражений. Светлана Кузнецова во втором круге турнира в Мадриде уступила Белинде Бенчич из Швейцарии.

8. Защитник Илья Любушкин, нападающие Илья Михеев и Александр Кадейкин не вошли в состав сборной России на ЧМ-2019.

9. «Милан» победил «Болонью», несмотря на демарш Бакайоко (парень отказался выходить на замену и послал Гаттузо) и удаление Пакета. Теперь в Италии за 3 тура до конца чемпионата на 2 места в ЛЧ претендуют 6 команд.

10. Англичанин Джадд Трамп впервые в карьере выиграл чемпионат мира по снукеру. В финале он разгромил Джона Хиггинса (18:9).

11. В плей-офф НБА «Бостон» проиграл дома «Милуоки», «Хьюстон» сравнял счет в серии с «Голден Стэйт».

12. «Кельн» вернулся в бундеслигу спустя год после вылета.

13. Калифорнийский университет запустил учебный курс, посвященный теннисистке Марии Шараповой.

14. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предложил новый турнир вместо Лиги чемпионов и Лиги Европы: 80 команд, 4 группы, по 7 клубов из топ-5 лиг, по 4 – из остальных.

15. В России ввели уголовную ответственность за манипуляции с допинг-пробами и их подмену.

Цитаты дня.

Пеп Гвардиола: «Только две команды, с которыми я встречался как тренер, вызывали вау-эффект – «Барселона» Луиса Энрике и этот «Ливерпуль.

«Олимпийские чемпионы очень редко бывают хорошими тренерами». Антон Шипулин о том, почему пошел в политику.

Деян Ловрен: «Ливерпуль» показывает яйца и выдает камбэки, когда люди говорят, что с нами покончено».