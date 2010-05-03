Месси, Суарес, Пике, тер Стеген, Роберто и Альба не попали в заявку «Барсы» на матч с «Сельтой»

«Барселона» объявила состав команды, который отправится на матч 36-го тура чемпионата Испании с «Сельтой».
Главный тренер Эрнесто Вальверде принял решение предоставить отдых Лионелю Месси, Луису Суаресу, Жерару Пике, Жорди Альбе, Серджи Роберто и Марку-Андре тер Стегену перед ответным матчем Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
Полузащитники Иван Ракитич и Серджи Бускетс пропустят встречу чемпионата из-за дисквалификации.
«Барселона» досрочно гарантировала себе чемпионство в Ла Лиге.
Игра с «Сельтой» состоится 4 мая. Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» пройдет на «Энфилде» 7 мая.