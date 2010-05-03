Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Месси, Суарес, Пике, тер Стеген, Роберто и Альба не попали в заявку «Барсы» на матч с «Сельтой»

    Теги Ливерпуль Барселона Сельта Лионель Месси Жерар Пике Эрнесто Вальверде Ла Лига Лига чемпионов фото Иван Ракитич Луис Суарес Серджи Бускетс Жорди Альба Марк-Андре тер Стеген Серджи Роберто Футбол

    «Барселона» объявила состав команды, который отправится на матч 36-го тура чемпионата Испании с «Сельтой».

    Главный тренер Эрнесто Вальверде принял решение предоставить отдых Лионелю Месси, Луису Суаресу, Жерару Пике, Жорди Альбе, Серджи Роберто и Марку-Андре тер Стегену перед ответным матчем Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

    Полузащитники Иван Ракитич и Серджи Бускетс пропустят встречу чемпионата из-за дисквалификации.

    «Барселона» досрочно гарантировала себе чемпионство в Ла Лиге.

    Игра с «Сельтой» состоится 4 мая. Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» пройдет на «Энфилде» 7 мая.  

     
    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться