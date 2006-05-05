Мадрид (ATP). 1-й круг. Шаповалов играет с Оже-Альяссимом, Кириос выбыл

В первый день мадридского «Мастерса» друг с другом за право встретиться с Рафаэлем Надалем (2) сыграют молодые канадцы Феликс Оже-Альяссим и Денис Шаповалов. Начало матча – не ранее 20:00 по Москве.
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Mutua Madrid Open
Мадрид, Испания
5 – 11 мая 2019
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 7 279 270 евро
Открытые корты, грунт
Первый круг
- Дата проведения
- 5 мая, 20.08
- Дата проведения
- 5 мая, 14.07