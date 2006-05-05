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    Мадрид (ATP). 1-й круг. Шаповалов играет с Оже-Альяссимом, Кириос выбыл

    Теги результаты ATP Mutua Madrid Open Теннис

    В первый день мадридского «Мастерса» друг с другом за право встретиться с Рафаэлем Надалем (2) сыграют молодые канадцы Феликс Оже-Альяссим и Денис Шаповалов. Начало матча – не ранее 20:00 по Москве.

    Сетка турнира здесь.

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    Mutua Madrid Open

    Мадрид, Испания

    5 – 11 мая 2019

    ATP Masters 1000

    Призовой фонд – 7 279 270 евро

    Открытые корты, грунт

    Первый круг

    Феликс Оже-Альяссим (Канада) Денис Шаповалов (Канада)
    6:2|1:2
    Дата проведения
    5 мая, 20.08
    Онлайн матча

    Ян-Леннард Штруфф (Германия) Ник Кириос (Австралия)
    7:6|6:4
    Дата проведения
    5 мая, 14.07
    Онлайн матча

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