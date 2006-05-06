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    Деян Ловрен: «Ливерпуль» показывает яйца и выдает камбэки, когда люди говорят, что с нами покончено»

    Теги Энфилд Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига чемпионов Деян Ловрен Футбол

    Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен рассказал о желании отыграться после поражения от «Барселоны» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:3).

    – Все уже списали «Ливерпуль» со счетов.

    – Это злит меня еще больше и вызывает более сильное желание продемонстрировать, что на «Энфилде» мы можем сделать нечто особенное.

    У нас есть большие игроки, и они должны проявлять себя в важных матчах. Во вторник одна из таких встреч. Жду одну из самых крутых игр. Именно поэтому мы, «Ливерпуль», уникальный клуб.

    Когда люди говорят, что с нами покончено, что мы не пройдем, мы всегда показываем яйца и выдаем невероятные камбэки.

    Сейчас это не вытекает из результата – соперник выиграл 3:0, но футбол непредсказуем, особенно в Лиге чемпионов на «Энфилде».

    Конечно, мы никогда не признаем, что уже проиграли. После 0:3 перед нами трудная задача, но я помню, что мы делали это много раз, что «Ливерпуль» известен своими крутыми камбэками.

    Надеюсь, мы сделаем это снова, но нам нужна очень горячая поддержка от болельщиков, – сказал хорват.

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