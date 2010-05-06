Салах и Фирмино пропустят ответный матч с «Барселоной»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья форварда Мохамеда Салаха в преддверии ответного матча с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов (0:3 – первый матч).

«Салах завтра не сыграет.

Ему лучше, но завтра он не будет играть», – сказал Клопп в эфире Movistar.

Напомним, что египтянин столкнулся с вратарем «Ньюкасла» Мартином Дубравкой, после чего покинул поле на носилках.

На пресс-конференции Клопп также уточнил, что встречу с «Барселоной» пропустит и другой основной нападающий – Роберто Фирмино.

Салах столкнулся с вратарем «Ньюкасла». Форварда унесли с поля на носилках