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    Салах и Фирмино пропустят ответный матч с «Барселоной»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Барселона Лига чемпионов травмы Роберто Фирмино Мохамед Салах Футбол

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья форварда Мохамеда Салаха в преддверии ответного матча с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов (0:3 – первый матч).

    «Салах завтра не сыграет.

    Ему лучше, но завтра он не будет играть», – сказал Клопп в эфире Movistar.

    Напомним, что египтянин столкнулся с вратарем «Ньюкасла» Мартином Дубравкой, после чего покинул поле на носилках.

    На пресс-конференции Клопп также уточнил, что встречу с «Барселоной» пропустит и другой основной нападающий – Роберто Фирмино.

    Салах столкнулся с вратарем «Ньюкасла». Форварда унесли с поля на носилках

     
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