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    Прокурор попросила приговорить Кокорина к 1 году и 6 месяцам колонии, Мамаева – к 1 году 5 месяцам

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Кирилл Кокорин Футбол

    В Пресненском районном суде состоялось очередное заседание по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    Суд рассматривал два эпизода. Первый – драка у клуба «Эгоист» с водителем Виталием Соловчуком, второй – в «Кофемании» с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.

    В зале суда прошли прения сторон, после чего прокурор Светлана Тарасова попросила приговорить:

    Александра Кокорина в совокупности к 1 году и 6 месяцам с отбыванием в исправительной колонии общего режима;

    – Павла Мамаева к 1 году 5 месяцам исправительной колонии общего режима;

    Кирилла Кокорина в совокупности к 1 году и 6 месяцам исправительной колонии общего режима;

    – Александра Протасовицкого к 1 году 5 месяцам исправительной колонии общего режима. 

    Таким образом, если судья согласится с требованием прокурора, подсудимым придется провести в колонии еще примерно по полгода, с учетом дней, проведенных в СИЗО.

    Прокурор запросил для Кокорина 1.5 года заключения, для Мамаева – год и 5 месяцев. Опытные судебные журналисты – о том, чем все может закончиться

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