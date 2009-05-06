Прокурор попросила приговорить Кокорина к 1 году и 6 месяцам колонии, Мамаева – к 1 году 5 месяцам

В Пресненском районном суде состоялось очередное заседание по делу форварда Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Суд рассматривал два эпизода. Первый – драка у клуба «Эгоист» с водителем Виталием Соловчуком, второй – в «Кофемании» с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.

В зале суда прошли прения сторон, после чего прокурор Светлана Тарасова попросила приговорить:

– в совокупности к 1 году и 6 месяцам с отбыванием в исправительной колонии общего режима;

– Павла Мамаева к 1 году 5 месяцам исправительной колонии общего режима;

– в совокупности к 1 году и 6 месяцам исправительной колонии общего режима;

– Александра Протасовицкого к 1 году 5 месяцам исправительной колонии общего режима.

Таким образом, если судья согласится с требованием прокурора, подсудимым придется провести в колонии еще примерно по полгода, с учетом дней, проведенных в СИЗО.

Прокурор запросил для Кокорина 1.5 года заключения, для Мамаева – год и 5 месяцев. Опытные судебные журналисты – о том, чем все может закончиться