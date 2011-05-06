НХЛ. Михеев подписал 1-летний контракт новичка с «Торонто»

Российский нападающий Илья Михеев продолжит карьеру в НХЛ.

24-летний форвард подписал однолетний контракт новичка с «Торонто».

Михеев последние четыре сезона выступал в КХЛ в составе «Авангарда». В минувшем сезоне он набрал 45 очков (23+22) в 62 матчах регулярного чемпионата.

В плей-офф он набрал 11 очков в 13 матчах (4+7) и помог своей команде дойти до финала Кубка Гагарина.

Ранее стало известно, что Михеев не войдет в состав сборной России на ЧМ-2019.