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    НХЛ. Михеев подписал 1-летний контракт новичка с «Торонто»

    Теги Авангард переходы Торонто фото НХЛ КХЛ Илья Михеев Дэн Мильштейн Хоккей

    Российский нападающий Илья Михеев продолжит карьеру в НХЛ.

    24-летний форвард подписал однолетний контракт новичка с «Торонто».

    Михеев последние четыре сезона выступал в КХЛ в составе «Авангарда». В минувшем сезоне он набрал 45 очков (23+22) в 62 матчах регулярного чемпионата.

    В плей-офф он набрал 11 очков в 13 матчах (4+7) и помог своей команде дойти до финала Кубка Гагарина.

    Ранее стало известно, что Михеев не войдет в состав сборной России на ЧМ-2019.

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