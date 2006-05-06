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    Пеп Гвардиола: «Только две команды, с которыми я встречался как тренер, вызывали вау-эффект – «Барселона» Луиса Энрике и этот «Ливерпуль»

    Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Пеп Гвардиола Луис Энрике Футбол

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола на фоне борьбы с «Ливерпулем» за чемпионство оценил уровень АПЛ.

    «По уровню соперников это самая сложная лига в мире, нет сомнений. Поэтому находиться здесь на вершине просто невероятно.

    Приз достанется только одному, а другой будет расстроен. 

    На этой стадии, за два тура до конца с 92 очками после 100-очкового сезона, – я никогда не испытывал такого удовлетворения как тренер. Это нелегко, и игроки вновь это сделали.

    Я бы не сказал, что 100 очков – плохой результат и что мы недовольны прошлым сезоном, но в этом сезоне мы были позади, отставая на 7 очков.

    Нужно отдать должное тому, какой мощный у нас соперник. В своей карьере тренера я встречался с невероятными командами, но были лишь две, которые вызывали вау-эффект.

    Первая – это «Барселона» Луиса Энрике с Неймаром, Месси и Суаресом в нападении. Вторая – это нынешний «Ливерпуль». Думаю, это две лучшие команды, с которыми я встречался как тренер», – сказал Гвардиола.

     
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