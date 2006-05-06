Пеп Гвардиола: «Только две команды, с которыми я встречался как тренер, вызывали вау-эффект – «Барселона» Луиса Энрике и этот «Ливерпуль»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола на фоне борьбы с за чемпионство оценил уровень АПЛ.

«По уровню соперников это самая сложная лига в мире, нет сомнений. Поэтому находиться здесь на вершине просто невероятно.

Приз достанется только одному, а другой будет расстроен.

На этой стадии, за два тура до конца с 92 очками после 100-очкового сезона, – я никогда не испытывал такого удовлетворения как тренер. Это нелегко, и игроки вновь это сделали.

Я бы не сказал, что 100 очков – плохой результат и что мы недовольны прошлым сезоном, но в этом сезоне мы были позади, отставая на 7 очков.

Нужно отдать должное тому, какой мощный у нас соперник. В своей карьере тренера я встречался с невероятными командами, но были лишь две, которые вызывали вау-эффект.

Первая – это Луиса Энрике с Неймаром, Месси и Суаресом в нападении. Вторая – это нынешний «Ливерпуль». Думаю, это две лучшие команды, с которыми я встречался как тренер», – сказал Гвардиола.