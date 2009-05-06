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    В России ввели уголовную ответственность за манипуляции с допинг-пробами и их подмену

    Теги допинг сборная России сборная России жен Дмитрий Медведев Биатлон

    В России ввели уголовную ответственность за манипуляции с допинг-пробами и их подмену.

    Соответствующее постановление подписал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

    «Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте.

    В частности, все формы манипуляций с отобранными в рамках процедуры допинг-контроля пробами с целью нарушения их целостности и подлинности, в том числе действия по подмене мочи и/или изменению ее свойств с целью затруднения анализа (например, введение протеазных ферментов)», – говорится в постановлении.

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвиняло российских спортсменов и чиновников в подмене допинг-проб в Сочи-2014.

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