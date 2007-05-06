Приговор Кокорину и Мамаеву огласят 8 мая в 14:00

В Пресненском районном суде состоялось последнее заседание по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Приговор игрокам, а также Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому будет оглашен 8 мая в 14:00.
Суд рассматривал два эпизода. Первый – драка у клуба «Эгоист» с водителем Виталием Соловчуком, второй – в «Кофемании» с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.
В зале суда состоялись прения сторон – прокурора и адвокатов, подсудимые отказались участвовать в прениях.
Прокурор Светлана Тарасова попросила приговорить всех четверых подсудимых к реальным срокам.
Прокурор запросил для Кокорина 1.5 года заключения, для Мамаева – год и 5 месяцев. Опытные судебные журналисты – о том, чем все может закончиться