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    Приговор Кокорину и Мамаеву огласят 8 мая в 14:00

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Кирилл Кокорин Футбол

    В Пресненском районном суде состоялось последнее заседание по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    Приговор игрокам, а также Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому будет оглашен 8 мая в 14:00.

    Суд рассматривал два эпизода. Первый – драка у клуба «Эгоист» с водителем Виталием Соловчуком, второй – в «Кофемании» с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.

    В зале суда состоялись прения сторон – прокурора и адвокатов, подсудимые отказались участвовать в прениях.

    Прокурор Светлана Тарасова попросила приговорить всех четверых подсудимых к реальным срокам.

    Прокурор запросил для Кокорина 1.5 года заключения, для Мамаева – год и 5 месяцев. Опытные судебные журналисты – о том, чем все может закончиться

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