Приговор Кокорину и Мамаеву огласят 8 мая в 14:00

В Пресненском районном суде состоялось последнее заседание по делу форварда Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Приговор игрокам, а также и Александру Протасовицкому будет оглашен 8 мая в 14:00.

Суд рассматривал два эпизода. Первый – драка у клуба «Эгоист» с водителем Виталием Соловчуком, второй – в «Кофемании» с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.

В зале суда состоялись прения сторон – прокурора и адвокатов, подсудимые отказались участвовать в прениях.

Прокурор Светлана Тарасова попросила приговорить всех четверых подсудимых к реальным срокам.

Прокурор запросил для Кокорина 1.5 года заключения, для Мамаева – год и 5 месяцев. Опытные судебные журналисты – о том, чем все может закончиться