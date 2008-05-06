Шипулин о том, почему пошел в политику: «Олимпийские чемпионы очень редко бывают хорошими тренерами»

Олимпийский чемпион по биатлону объяснил, почему после окончания спортивной карьеры пошел в политику, а не стал тренером.

«Это очень популярный вопрос. Все его задают. Хочется, чтобы быстрее люди поняли, что олимпийские чемпионы очень редко бывают хорошими тренерами. У меня на памяти такой тренер только один, остальные, кто бы ни пробовал – у всех не получалось. Потому что олимпийский чемпион начинает тренировать спортсменов, проецируя на свою подготовку. Это не всегда правильно.

Последние пять лет у меня был тренер, который был самым лучшим из моих тренеров. Он знал очень многое, умел тренировать, находить подход не просто как тренер, но и как психолог. Так он на лыжах ни разу не стоял.

С точки зрения знаний, изучения физиологии, биомеханики, психологии, он нашел подход не только ко мне, но ко многим спортсменам. И вот про него я могу сказать, что это настоящий тренер.

А спортсмены, которые достигли своих высот, я уверен на 95 процентов, что они не могут стать хорошими тренерами.

Почему политика? Я лучше с политической точки помогу тем же тренерам и спортсменам инфраструктурой, и, возможно, законопроектами. Лучше пусть тренеры работают на своем месте – правильно учат спортсменов. Сейчас большая проблема – нет хороших тренерских кадров, которые могли бы спортсменов с детского спорта довести до высшего», – сказал Шипулин в эфире телеканала «Россия 24».

Шипулин идет в Госдуму. Еще в декабре он катался на лыжах