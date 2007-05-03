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    Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Торино»

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    В 35-м туре серии А «Ювентус» играет с «Торино», «Наполи» – с «Кальяри», «Интер» встречается с «Удинезе», «Рома» отправляется в гости к «Дженоа».

    Чемпионат Италии

    35-й тур

    Ювентус – Торино 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    3 мая, 21.30, «Альянц Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    ЮвентусШченсны, Жоау Канселу, Кьеллини, Бонуччи, Матюиди, Спинаццола, Пьянич, Куадрадо, Бернардески, Роналду, Кин.
    ТориноСиригу, де Сильвестри, Нкулу, Бремер, Ансальди, Мейте, Лукич, Беренгер, Ринкон, Иццо, Белотти.

     

    Кьево – СПАЛ
    Дата проведения
    4 мая, 19.00, «Марк Антонио Бентегоди»
    превью матча онлайн статистика

     

    Удинезе – Интер
    Дата проведения
    4 мая, 21.30, «Фриули»
    превью матча онлайн статистика

     

    Эмполи – Фиорентина
    Дата проведения
    5 мая, 13.30, «Карло Кастеллани»
    превью матча онлайн статистика

     

    Парма – Сампдория
    Дата проведения
    5 мая, 16.00, «Эннио Тардини»
    превью матча онлайн статистика

     

    Лацио – Аталанта
    Дата проведения
    5 мая, 16.00, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика

     

    Сассуоло – Фрозиноне
    Дата проведения
    5 мая, 16.00, «Читта-дель-Триколоре»
    превью матча онлайн статистика

     

    Дженоа – Рома
    Дата проведения
    5 мая, 19.00, «Луиджи Феррарис»
    превью матча онлайн статистика

     

    Наполи – Кальяри
    Дата проведения
    5 мая, 21.30, «Сан-Паоло»
    превью матча онлайн статистика

     

    Милан – Болонья
    Дата проведения
    6 мая, 21.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица серии А

    Статистика серии А

     
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