Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Торино»

В 35-м туре серии А «Ювентус» играет с «Торино», «Наполи» – с «Кальяри», «Интер» встречается с «Удинезе», «Рома» отправляется в гости к «Дженоа».
Чемпионат Италии
35-й тур
- Дата проведения
- 3 мая, 21.30, «Альянц Стэдиум»
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Ювентус –
Шченсны, Жоау Канселу, Кьеллини, Бонуччи, Матюиди, Спинаццола, Пьянич, Куадрадо, Бернардески, Роналду, Кин.
- Дата проведения
- 4 мая, 19.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 4 мая, 21.30, «Фриули»
- Дата проведения
- 5 мая, 13.30, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 5 мая, 16.00, «Эннио Тардини»
- Дата проведения
- 5 мая, 16.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 5 мая, 16.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 5 мая, 19.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 5 мая, 21.30, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 6 мая, 21.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.