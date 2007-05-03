Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Торино»

В 35-м туре серии А «Ювентус» играет с «Торино», «Наполи» – с «Кальяри», «Интер» встречается с «Удинезе», «Рома» отправляется в гости к «Дженоа».

Чемпионат Италии

35-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица серии А

Статистика серии А